Ries

vor 33 Min.

Stack ist Deutschlands zweitbeste Newcomer-Band

Das beim Deutschlandfinale in Berlin aufgenommene Bandfoto von Stack zeigt: (von links) Samuel Hay, Jared Hasselhoff (Bloodhound Gang), Moritz Eigner, Markus Meir und Maximilian Wirth.

Plus Die jungen Rieser Punkrocker landen einen tollen Erfolg beim Emergenza-Finale in Berlin.

Von Toni Kutscherauer

Nach ihrem grandiosen Sieg in der bayerischen Endausscheidung Anfang Juli hatte sich die Band Stack für das Deutschland-Finale des Emergenza-Wettbewerbs qualifiziert. Dieses fand nun am vergangenen Wochenende in Berlin statt, wo die vier jungen Rieser einen hervorragenden zweiten Platz belegten und sich nur ganz knapp geschlagen geben mussten.

