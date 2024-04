Das ist bei den Rosetti-Festtagen 2024 geboten

Im Juni finden wieder die Rosetti-Festtage im Ries statt. Mancher Programmpunkt ist aber schon ausverkauft. Das Programm in der Übersicht.

Bei den 24. Rosetti-Festtagen im Ries (6. bis 9. Juni) erwarten die Besucherinnen und Besucher fünf Konzerte mit Werken des „bayerischen Klassikers“ Antonio Rosetti, der Ende des 18. Jahrhunderts (1773 bis 1789) in Diensten des Fürsten zu Oettingen-Wallerstein im Ries wirkte. Zu seinen Lebzeiten wurde er in einem Atemzug mit Mozart genannt. Später geriet sein Werk in Vergessenheit. Die Internationale Rosetti-Gesellschaft hat es sich seit über 30 Jahren zur Aufgabe gemacht, Rosettis Werke regelmäßig aufzuführen und veranstaltet die jährlichen Rosetti-Festtage im Ries.

Der Vorverkauf läuft bereits, zwei Konzerte sind ausverkauft, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Karten gibt es noch für das Orchesterkonzert in Wemding und den Abschlussabend auf Schloss Harburg „Sinfonisches trifft Kammermusik“.

Am Samstag, 8. Juni, 18 Uhr, spielt das Bayerische Kammerorchester Bad Brückenau unter der Leitung ihres Ehrendirigenten Johannes Moesus in der Stadtpfarrkirche St. Emmeram in Wemding. Als Spezialist für die Musik aus Rosettis Zeit hat Moesus einige Werke des ehemaligen Wallersteiner Hofkapellmeisters im Gepäck: die Sinfonie Es-Dur und das Klarinettenkonzert Es-Dur. Des Weiteren sind Werke von Richter, Mozart und Haydn zu hören.

Das ist das Programm für die Rosetti-Festtage im Ries

Ein besonderes Ambiente bietet der Fürstensaal auf Schloss Harburg für das Konzert „Sinfonisches trifft Kammermusik“ am Sonntag, 9. Juni, 18 Uhr. Dorothea Seel (Flöte) und Christoph Hammer (Hammerklavier) treten mit dem Lobkowitz-Quartett auf. Aufgeführt wird Antonio Rosettis Flötenquartett G-Dur und das Klaviertrio C-Dur sowie Werke von Mozart und Haydn.

Das Programm im Einzelnen:

Donnerstag, 6. Juni 2024, 19.30 Uhr, Bopfingen , Stadtkirche St. Blasius : Kammermusik für Harfe und Streicher. Silke Aichhorn (Harfe) und das Solistenensemble D’Accord spielen Werke von Rosetti , Bach, Saint-Saens, Respighi und Debussy, Zugang barrierefrei, 28 Euro.

, Stadtkirche : Kammermusik für Harfe und Streicher. (Harfe) und das Solistenensemble D’Accord spielen Werke von , Bach, Saint-Saens, Respighi und Debussy, Zugang barrierefrei, 28 Euro. Freitag, 7. Juni 2024, 19.30 Uhr, Schloss Reimlingen : Klavierabend mit Sam Haywood , 25 Euro – ausverkauft, es gibt eine Warteliste.

: Klavierabend mit , 25 Euro – ausverkauft, es gibt eine Warteliste. Samstag, 8. Juni 2024, 11 Uhr, Nördlingen , Kirche und Kloster St. Salvator : Führung mit Orgelkonzert: Xaver Hönle und Dr. Wilfried Sponsel führen durch das ehemalige Karmelitenkloster. Klaus Ortler spielt anschließend an der Orgel Werke unter anderem von Rosetti , Mozart, Haydn; die Führung ist bereits ausgebucht, Konzert ab ca. 11.30 Uhr für alle offen, die in die Kirche kommen.

, Kirche und Kloster : Führung mit Orgelkonzert: und Dr. führen durch das ehemalige Karmelitenkloster. spielt anschließend an der Orgel Werke unter anderem von , Mozart, Haydn; die Führung ist bereits ausgebucht, Konzert ab ca. 11.30 Uhr für alle offen, die in die Kirche kommen. Samstag, 8. Juni 2024, 18 Uhr, Wemding , Stadtpfarrkirche St. Emmeram : Orchesterkonzert. Unter der Leitung von Johannes Moesus spielen das Bayerische Kammerorchester und Markus Schön (Klarinette) Werke von Rosetti , Richter , Mozart und Haydn. Zugang barrierefrei, 33 bzw. 28 Euro.

, Stadtpfarrkirche : Orchesterkonzert. Unter der Leitung von spielen das Bayerische Kammerorchester und (Klarinette) Werke von , , Mozart und Haydn. Zugang barrierefrei, 33 bzw. 28 Euro. Sonntag, 9. Juni 2024, 18 Uhr, Schloss Harburg, Fürstensaal: Sinfonisches trifft Kammermusik. Dorothea See (Flöte), Christoph Hammer (Hammerklavier) und das Lobkowitz-Quartett spielen Werke von Rosetti , Mozart und Haydn. Zugang barrierefrei, 33 Euro.

Karten können bestellt werden: schriftlich bei der Geschäftsstelle der Internationalen Rosetti-Gesellschaft (IRG), Nebelhornstraße 1, 86391 Stadtbergen, per Mail bei: info@rosetti.de, telefonisch: beim VR-Service der Raiffeisen-Volksbank Ries unter Telefon 09081/8019-6901. Weitere Infos online unter: www.rosetti.de. (AZ)