Feuerwehr Schwörsheim spielt eine Komödie

Die Aufführungen der Theatergruppe finden am dritten und vierten Januarwochenende im Sportheim Schwörsheim statt. Gespielt wird "Wir sind alle kleine Sünderlein".

Endlich ist es wieder so weit. Die Theatergruppe der FFW Schwörsheim spielt am dritten und vierten Januarwochenende das Stück „Wir sind alle kleine Sünderlein“. Dabei handelt es sich um eine Komödie von Beate Irmisch in drei Akten.

Die Vorbereitungen zu dem Stück laufen dabei schon seit Längerem. Ein geeignetes Stück wurde herausgesucht, die Rollen verteilt, der Text fleißig gelernt und die Bühne aufgebaut, teilt der Verein mit. Auch geprobt wird bereits seit mehreren Wochen.

Die Schwörsheimer Theatergruppe spielt eine Komödie in drei Akten

Bei dem Stück geht es um Luises urige Pension „Zum Schatzkästchen“, die schon etwas in die Jahre gekommen ist und dringend saniert werden müsste. Dies kommt dem habgierigen Bürgermeister Hugo Schlotter und dem angrenzenden Hotelier wie gelegen. Diese beabsichtigen den finanziellen Engpass von Luise schamlos auszunutzen und das Schätzkästchen aufgrund der Mythen um das Gebäude unbedingt erwerben. Dabei ist den beiden jedes Mittel recht um Luise vom Verkauf zu „überreden“ und somit werden auch die Nichten Wilma und Jolante einbezogen.

Zu allem Überfluss suchen in dieser turbulenten Zeit drei Ausbrecher in der kleinen Pension Unterschlupf. Diese haben nichts Gutes im Schilde und verfolgen ihre ganz eigenen Ziele, bis sie erfahren welche hinterhältigen Machenschaften hinter Luises Rücken im Gange sind.

Die Besucherinnen und Besucher werden einem turbulenten Dreiakter sehen, in dem die Karten neu gemischt werden, als die Ganoven ins Geschehen eingreifen - Überraschungen inklusive.

Gespielt wird am 20., 26. und 27. Januar um 19.30 sowie am 21. Januar um 18.30 Uhr im Sportheim des SV Schwörsheim-Munningen. Reservierungen sind ab dem 10. Dezember telefonisch unter der Nummer 09082/3789 bei Familie Hertle möglich. (AZ)