Wenn eine Hochzeitsgesellschaft im Ehebett landet

Die Theatergruppe der Schwörsheimer Feuerwehr spielt im Januar die Komödie "Die Nacht der Nächte". Der turbulente Dreiakter wird im Januar aufgeführt.

Nach zweijähriger Corona-Pause ist es endlich wieder so weit. Die Theatergruppe der Feuerwehr Schwörsheim spielt am dritten und vierten Januarwochenende das Stück "Die Nacht der Nächte". Dabei handelt es sich um eine Komödie von Regina Rösch in drei Akten.

Die Vorbereitungen zu dem Stück sind dabei schon seit Längerem im Gange. Ein geeignetes Stück wurde herausgesucht, die Rollen verteilt, der Text fleißig gelernt und die Bühne aufgebaut. Auch die Proben laufen bereits seit mehreren Wochen.

In der Geschichte gibt es die Agentur "Leih dir einen Mann"

Im Stück geht es um Theres Michel und Anni Seidenspinner, die zusammen die Agentur "Leih dir einen Mann" betreiben. Sie vermieten dabei nicht nur ihr Starmodel Dieter, sondern auch ihre beiden Ehemänner Alois und Egon. Da diese bei einem früheren Auftrag in Hamburg sehr über die Stränge schlugen, werden diese nun streng überwacht. Neben dem stressigen Tagesgeschäft sorgt vor allem die Hochzeit von Florian, dem Sohn von Theres und Egon, und Marita für mächtig Aufruhr, vor allem, nachdem von Ihrer Adoptivmutter der Tod ihres leiblichen Vaters in der Hochzeitnacht vorausgesagt worden ist.

Da Dieter immer mehr der Verdacht kommt, dass er der Vater von Marita sein könnte, unternehmen seine Freunde Egon und Alois alles, um die Hochzeitsnacht zu verhindern. So kommt es, dass statt trauter Zweisamkeit, das Brautgemach überbevölkert wird und sich bald die gesamte Hochzeitsgesellschaft im Ehebett wiederfindet. Doch die "Nacht der Nächte" nimmt ein völlig unerwartetes Ende, das gleichzeitig für einige ein Neuanfang ist.

Termine für das Schwörsheimer Theater im Januar

Gespielt wird am 21., 27. und 28. Januar jeweils um 19.30 sowie am 22. Januar um 18.30 Uhr im Sportheim des SV Schwörsheim-Munningen. Reservierungen sind telefonisch unter der Nummer 09082/3789 bei Familie Hertle möglich. (AZ)