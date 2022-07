Nördlinger Stadtlauf 2022: Termin, Ergebnisse und alle Infos

Nach einem Corona-Ausfall und einem Sonderlauf findet der Stadtlauf in Nördlingen 2022 wieder regulär statt. Termin, Ergebnisse und alle Infos haben wir hier für Sie.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Nördlinger Stadtlauf 2020 komplett abgesagt werden. 2021 gab es nur eine virtuelle Veranstaltung im November, doch 2022 kann der Stadtlauf in Nördlingen wieder regulär stattfinden. Das Sport-Event zählt zu den teilnehmerstärksten Läufen in Schwaben und heißt jeden willkommen, der Spaß an Bewegung hat. Egal ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Hobbyläufer oder Menschen, die lieber Walken und es ruhig angehen lassen - jeder kann bei dem Lauf entlang der Stadtmauer und durch die historische Altstadt teilnehmen.

Sie möchten mehr über den Stadtlauf Nördlingen 2022 erfahren? Wann ist der genaue Termin und wo gibt es die Ergebnisse? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Lauf-Event im Juli haben wir hier für Sie.

Stadtlauf Nördlingen 2022: Wann ist der Termin?

Der Nördlinger Stadtlauf findet in diesem Jahr am 9. Juli 2022 statt. Der Meldeschluss für den Lauf war am 26. Juni 2022, doch Einzelstarter können sich auch noch bis 45 Minuten vor dem Start gegen eine Gebühr von 2 Euro nachmelden. In jedem Fall wird für die Anmeldung eine Startgebühr fällig:

Kinder- und Schülerlauf : 3 Euro

: 3 Euro Hauptlauf und Walking: 10 Euro

Handicapped: 10 Euro

Für die unterschiedlichen Altersgruppen und Kategorien startet der Stadtlauf zu unterschiedlichen Zeiten. Das sind die Startzeiten im Überblick:

Kinderlauf (2016 und jünger): 14.45 Uhr

Schülerlauf (2013-2015): 15 Uhr

(2013-2015): 15 Uhr Schülerlauf (2010-2012): 15.15 Uhr

(2010-2012): 15.15 Uhr Hauptlauf: 15.45 Uhr

Walking: 15.50 Uhr

Strecke beim Stadtlauf in Nördlingen

Der Start des Laufs ist in der Stadtmitte und von dort aus geht es durch und um die Innenstadt Nördlingens bis zum Ziel auf dem Marktplatz - insgesamt ergibt sich so eine Strecke von sechs Kilometern. Kinder und Jugendliche werden jedoch eine angepasste Kinderrunde absolvieren, die auf dem Marktplatz startet und endet. Über die Eisengasse, die Juedengasse und die Schrannenstraße legen die Kids etwas über 400 Meter zurück, während Schüler die Runde zwei Mal laufen.

Nördlinger Stadtlauf 2022: Ergebnisse und Siegerehrung

Die Zeitnahme wird über Transponder vorgenommen, die in die Startnummern integriert sind. Im Anschluss an den Lauf findet ab 17.30 Uhr eine Siegerehrung auf dem Marktplatz in Nördlingen statt. Dabei werden natürlich die Läufer mit der besten Einzelwertung geehrt, aber auch Preise für die sportlichste Firma verliehen. In diesen Kategorien gibt es beim Stadtlauf in Nördlingen 2022 Preise zu gewinnen:

Sportlichste Firma: Ehrenpreis für die Firma, die mit den meisten Teammitgliedern (Läufer und Walker) die Ziellinie überquert

Sportlichste Hobbymannschaft: Preis für die Hobbymannschaft, die mit den meisten Teammitgliedern (Läufer und Walker) die Ziellinie überquert

Schnellste Firma: Ehrenpreis für die schnellste Firma (Addition der drei schnellsten Teilnehmer einer Firma)

Kinder-/ Schülerlauf : Ehrenpreise für Erstplatzierte, Sonderpreise für die größten Kinder- und Schülermannschaften

: Ehrenpreise für Erstplatzierte, Sonderpreise für die größten Kinder- und Schülermannschaften Einzelwertung: Ehrenpreise für Erstplatzierte, Medaillen für alle Teilnehmer

Nach dem Lauf können die Ergebnisse auf der offiziellen Seite des Nördlinger Stadtlaufs abgerufen werden. Das Lauf-Event findet bei jeder Witterung statt und die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Veranstalter übernehmen keine Haftung für Schäden jedweder Art. (AZ)