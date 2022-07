Wallerstein

Luisa Wizinger erreicht eine 1,09

An der Maria-Ward-Realschule in Wallerstein sind die Absolventen verabschiedet worden. Unser Bild zeigt die besten Abschlussschülerinnen, von links: Elternbeiratsvorsitzende Daniela Baumann, Melitta Kuyat, Sophia Riedel, Luisa Wizinger und Schulleiter Till Tröster.

Plus Die 20 AbschlussschülerInnen der 10. Klasse der Maria-Ward-Realschule Wallerstein erhielten am Freitag in einem festlichen Rahmen ihre Abschlusszeugnisse und starten nun in einen neuen Lebensabschnitt.

"Wir sitzen alle in einem Boot": Unter diesem Motto feierten die Schüler und Schülerinnen der 10. Klasse der Maria-Ward-Realschule Wallerstein ihren Abschluss. Die Feierlichkeiten begannen mit einem ökumenischen Gottesdienst der gesamten Schulgemeinschaft unter der Leitung von Dekan Jürgen Eichler und Pfarrer Andreas Funk. In ihrem Rückblick verwendeten die Schüler und Schülerinnen das Bild des Bootes, in dem sie sechs Jahre lang gemeinsam mit und unter verschiedenen Kapitänen (Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen) zum Abschlusshafen segelten.

