Wallerstein

12:30 Uhr

Vokalensemble Comedia Vocale begeistert mit "dip dip dip" und Humor

Die Gruppe Comedia Vocale zeigte in Wallerstein ein breites Spektrum aus ihrem Repertoire.

Plus Nicht einmal sich selbst nahm Comedia Vocale ernst, sondern veräppelte sich gegenseitig. Wie die Gruppe die Zuhörer und Zuhörerinnen in seinen Bann zog.

Von Bernhard Schulze

Die etwa zweihundert Zuhörer, die die Mehrzweckhalle in Wallerstein gut gefüllt hatten, sollten, dies sei schon verraten, einen höchst vergnüglichen Abend erleben. Singend hatten die acht in schwarzen Fracks gekleideten Choristen der Gruppe Comedia Vocale Einzug gehalten. Damit begann ein Abend, an dem vorwiegend die unterschiedlichsten Rhythmen bei den vorgetragenen Liedern für eine mitreißende Stimmung sorgten.

