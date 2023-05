Wechingen

Pläne für eine SB-Autowaschanlage mit Lebensmittelautomat in Wechingen

Plus Der Gemeinderat berät über das Vorhaben von zwei Heroldingern. Sie sehen den Bedarf und denken schon über Erweiterungen der Waschanlage nach.

Marco und Helmut Martin aus Heroldingen stellten ihr Konzept für eine Selbstbedienungswaschanlage in Fessenheim im Gemeinderat vor. "Es ist so etwas wie unser Familienprojekt", sagten die beiden. Die Familie Martin will möglichst schnell mit dem Bau beginnen. Vorgesehen sind zunächst zwei überdachte Waschplätze für normale Fahrzeuge. Erweiterungen sind dann beispielsweise ein Lebensmittelautomat, Saugplätze und eine Hochanlage. Diese würde die Reinigung von Wohnmobilen oder landwirtschaftlichen Fahrzeugen ermöglichen.

SB-Waschanlage in Fessenheim im Gewerbegebiet Am Schlag

Als Standort möchte die Familie Martin ein Gemeindegrundstück im Gewerbegebiet Am Schlag erwerben. Auf einer Fläche von etwa 1100 Quadratmetern würden neben den Waschplätzen eine kleine Technikhalle zum Einlagern von Material und Werkzeug entstehen. Sie sehen in diesem Standort zwei Vorteile: Zum einen würde die Waschanlage "eine Lücke" in der Versorgung schließen, denn die nächsten Möglichkeiten zur Autowäsche gebe es in Wemding und Nördlingen. Zum anderen hoffen sie, vom durchfahrenden Verkehr auf der Staatsstraße zu profitieren.

