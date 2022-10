Wechinger

06:11 Uhr

Oliver Hartmann ist der neue Pfarrer für Wechingen und Holzkirchen

Plus Oliver Georg Hartmann wurde in der St. Moritzkirche in Wechingen in den Dienst eingeführt.

Von Ann-Kathrin Wanger Artikel anhören Shape

Bei einem Gottesdienst ist Oliver Georg Hartmann jüngst als Pfarrer für die beiden evangelischen Kirchengemeinden Wechingen und Holzkirchen eingeführt worden. Dekan Armin Diener bezeichnete es als „Geschenk, dass es keine Vakanz gab“. Obwohl viel Arbeit und viele Gespräche notwendig waren, dass die Stelle nun so schnell besetzt werden konnte, war Diener geehrt, Oliver Hartmann die Ernennungsurkunde bei einem Einführungsgottesdienst in der St. Moritzkirche in Wechingen überreichen zu dürfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen