Victoria Beckham feiert mit den Spice Girls

Die Party stieg in einem Privatclub im Londoner Nobelviertel Mayfair: Victoria Bechkam wird 50 und gratuliert sich selbst dazu.

Victoria Beckham hat ihren 50. Geburtstag unter anderem mit den Spice Girls gefeiert. Sie veröffentlichte bei Instagram ein Video, das zeigt, wie die fünf Frauen zum Lied "Stop" tanzen. "Beste Nacht überhaupt! Alles Gute zum Geburtstag für mich!", schrieb Beckham am Sonntag. "Ich liebe euch alle so sehr! #SpiceUpYourLife". Auch ihr Mann, der frühere Profifußballer David Beckham, schaut kurz ins Bild und singt eine Zeile mit.

Victoria Beckham wurde in den 1990ern mit der Girlgroup bekannt, mittlerweile hat sie sich eine Karriere als Designerin aufgebaut. Am Mittwoch war sie 50 Jahre alt geworden. Die Feier fand Medienberichten zufolge nun am Wochenende in einem Privatclub im Londoner Nobelviertel Mayfair statt. Fotos in britischen Medien zeigten etwa den Schauspieler Tom Cruise und die Schauspielerinnen Salma Hayek und Eva Longoria.

(dpa)