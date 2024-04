665 Meter: Hier steht die längste Hängebrücke Deutschlands

Die längste Hängebrücke Deutschlands steht im hessischen Ort Willingen. Nur knapp verfehlt sie den Rekord der längsten Hängebrücke der Welt.

Deutschland ist das Land der Brücken. Denn nicht etwa in Venedig sind die meisten Brücken in einer europäischen Stadt zu finden, wie vielleicht die Meisten zunächst vermuten würden, sondern in Hamburg. Dort befinden sich nämlich laut Angaben von Welt der Wunder insgesamt ganze 2.500 Brücken. Venedig belegt hierbei nur den fünften Platz, mit 400 Brücken. Einen anderen Rekord verfehlt Deutschland in Sachen Brücken nur knapp - denn in der Bundesrepublik steht die zweitlängste Fußgänger-Hängebrücke der Welt.

Die längste Hängebrücke Deutschlands: Zahlen und Fakten

Im Sommer 2023 wurde laut einem Bericht von ntv in Willingen, Nordhessen, die längste Fußgänger-Hängebrücke Deutschlands nach einer Planungs- und Bauzeit von insgesamt fünf Jahren eröffnet. Der "Skywalk" erstreckt sich über eine Länge von 665 Metern und mit einem Gewicht von 125 Tonnen zwischen den Bergen und wurde in einer Höhe von 100 Metern im Tibet-Stil erbaut. Charakteristisch für die Brücke ist ihre freie Schwingung über dem Tal ohne hoch aufragende Bauteile oder Stützen, wodurch sie ohne Abspannseile auskommt.

Die Gesamtkosten für dieses Bauprojekt betrugen mehr als 4,5 Millionen Euro, wovon jeweils die Hälfte von drei heimischen Banken und einer Projektgesellschaft aus Privatpersonen, Gastronomen, Hoteliers und anderen Unternehmern getragen wurde. Die Gemeinde Willingen, bekannt als Skiort, plante, mit dieser Attraktion ihr Tourismusangebot auszubauen. Die Betreiber erwarten nach eigenen Angaben etwa 100.000 Besucher pro Jahr. Im Bericht von ntv wird der Geschäftsführer des Skywalk Willingen, Arndt Brüne, dahingehend zitiert, dass er meint, "von den rund 350.000 Übernachtungsgästen pro Jahr wird jeder Dritte den Skywalk Willingen erkunden".

Die längste Hängebrücke Deutschlands: Fast Weltrekord

Der Skywalk Willingen wurde laut GEO ursprünglich als die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt im Tibet-Stil angekündigt, die frei schwingend und ohne Stützen ist. Sie sollte die "516 Arouca" in Portugal mit ihren 516 Metern Länge übertreffen. Dies ist auch der Fall, denn die Hängebrücke in Hessen ist um ganze 149 Meter länger als die portugiesische Brücke.

Doch im Mai 2022 eröffnete in Tschechien die "Sky Bridge 721", eine Fußgänger-Seilbrücke, die ganze 721 Meter lang und 95 Meter hoch ist. Damit bleibt dem Skywalk "nur" der deutsche Rekord für die längste Fußgänger-Hängebrücke. Die tschechische Brücke steht dabei laut Spiegel in Dolní Morava, einem kleinen Ort im Nordosten Tschechiens am südwestlichen Fuß des Glatzer Schneegebirges. Sie ist 1,2 Meter breit, wurde über einen Zeitraum von drei Jahren geplant und gebaut und wiegt 405 Tonnen. Sie wird von sechs massiven Stahlseilen gehalten. Es wird erwartet, dass sie bis zu 3.500 Besucher pro Tag anlockt.

Wie die längste Hängebrücke Deutschlands von der Idee zum fertigen Bauwerk wurde

Im September 2016 begann das Skywalk-Projekt laut Angaben der Webseite des Skywalk Willigen mit einer Exkursion nach Österreich. Auf dem Rückweg zur Bushaltestelle wurde dort die Idee einer Hängebrücke im Upland entwickelt. Im Sommer 2017 wurde die Projektgesellschaft gegründet, wobei Arndt Brüne und Markus Wilke als Gründungsgesellschafter fungierten und sich über einhundert Privatpersonen und Geschäftsleute als Gesellschafter zusammenfanden.

Das Startkapital von etwa 4,5 Millionen Euro wurde von den Gesellschaftern sowie lokalen Banken bereitgestellt. Die Planungsphase am Standort Willingen dauerte ungefähr drei Jahre, und im Januar 2022 begannen die Bauarbeiten mit dem ersten Spatenstich. Die Hängebrücke wurde im Juli 2023 eröffnet und ist nun die längste ihrer Art in Deutschland.

Übrigens: Sie interessieren sich für Bauwerke aller Art? Dann könnten auch unsere Artikel zu der ältesten Universität der Welt oder zu Deutschlands größten Fußballstadien für Sie interessant sein. In unseren Artikel zu den größten Flughäfen der Welt und dem teuersten Kaffee der Welt können Sie sich über weitere Rekorde informieren.