"Abgestempelt!? Hans Sarpei will's wissen": Sendetermine und Übertragung

"Abgestempelt!? Hans Sarpei will's wissen": Am Dienstag, 19.05.2020, starten drei neue Folgen der Sendung mit dem ehemaligen Fußballer Hans Sarpei. Wann die Sendetermine sind und wo die Übertragung stattfindet, lesen Sie in unserer Übersicht.

In "Abgestempelt!? Hans Sarpei will’s wissen" geht Hans Sarpei in drei neuen Folgen auf die Suche nach Antworten zu gesellschaftsrelevanten Themen auf RTL2. Der Ex-Schalker-Fußballer geht auf seiner Reise durch Deutschland Fragen und Vorurteilen zu Jugendkriminalität, Kinderarmut und Ausländerfeindlichkeit auf den Grund. Wann die Übertragung ist und wann die Sendetermine sind, erfahren Sie in unserer Übersicht.

"Abgestempelt!? Hans Sarpei will’s wissen": Die Sendetermine

Am Dienstag, 19. Mai 2020, starten die neuen Folgen auf RTL2. Die neue Staffel hat drei Folgen, die immer dienstags ausgestrahlt werden. Hier sind alle Folgen mit den jeweiligen Themen in Überblick:

Folge Thema Datum Uhrzeit 1 Jugendkriminalität 19.05.2020 20.15 Uhr 2 Kinderarmut 26.05.2020 20.15 Uhr 3 Ausländerfeindlichkeit 2.06.2020 20.15 Uhr

Die Übertragung von "Abgestempelt!? Hans Sarpei will’s wissen": Live im TV und Stream sehen

"Abgestempelt!? Hans Sarpei will’s wissen" ist ab 19. Mai 2020, dienstags, um 20.15 Uhr bei RTL2 zu sehen. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW zum Streamen verfügbar. Eine Premium-Mitgliedschaft ist dafür nicht notwendig.

Hans Sarpei war 1995 bis 2012 Profi-Fußballer. Unter anderem spielte er für den VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und FC Schalke 04. Zudem war er in der Nationalmannschaft von Ghana, wo er insgesamt 36 Spiele absolvierte. 2015 nahm er mit der Profitänzerin Kathrin Menzinger an der RTL-Fernsehshow "Let’s Dance" teil und gewann im Finale den Titel "Dancing Star 2015". (AZ)

