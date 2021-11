Adam sucht Eva 2021: Giuliana Farfalla - Ihr Weg zum Playboy-Cover

Bei "Adam sucht Eva" 2021 ist auch das Model Giuliana Farfalla mit dabei. Wir haben alles Wissenswerte über sie in unserem Porträt zusammengefasst.

Ab dem heutigen 15. November 2021 wird eine neue Staffel von " Adam sucht Eva" über die deutschen Bildschirme laufen. In insgesamt sechs Folgen suchen 16 Kandidaten nach der großen Liebe. Eine Dating-Show - nur auf die etwas andere Art. Denn: Bei ihrer Suche müssen sie so intim wie möglich vorgehen, um sich so schnell wie möglich so gut wie möglich kennenzulernen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Teilnehmer sind nämlich die ganze Zeit über nackt.

Acht der Teilnehmer sind Promis, die anderen acht ganz normale Leute. In jeder Folge wird einer von ihnen gehen müssen - ein anderer rückt dafür nach. So ist Spannung garantiert. Das "Adam" und "Eva"-Paar, das am Ende übrig bleibt und gewinnt, erhält eine romantische Übernachtung zu zweit, um seine Liebe zu stärken.

"Adam sucht Eva": Das passierte in den vergangenen Staffeln

Die Dating-Show der besonderen Art, "Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies" gibt es seit einigen Jahren nun schon zu sehen. Von 2014 bis 2018 wurde sie bei RTL ausgestrahlt, seit 2021 wird sie bei RTLII zu sehen sein. Ebenfalls außergewöhnlich für die Reality-Show ist die Tatsache, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht allesamt Prominente sind. Auch ganz normale Leute aus der Bevölkerung nehmen daran Teil.

In den vergangenen Jahren waren unter anderem TV-Sternchen wie Gina-Lisa Lohfink, Jan Sokolowsky, Timur Ülker und Melody Haase mit dabei bei der nackten Suche nach dem Glück.

Giuliana Farfalla macht mit bei "Adam sucht Eva" - Alles Wissenswerte über das Model im Porträt

Am 23. April 1996 wurde Giuliana Farfalla im baden-württembergischen Herbolzheim geboren. Somit stammt sie aus dem Breisgau. Seit dem Jahr 2017 hatte die 25-jährige nun bereits einige TV-Auftritte.

Hier eine Übersicht der TV-Sendungen, an denen Giuliana Farfalla bereits teilgenommen hat:

2017: Teilnahme bei " Germany's Next Topmodel " - elfter Platz

" - elfter Platz 2018: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" - zwölfter Platz

2018: " Das perfekte Promi-Dinner - Dschungel-Spezial 2"

Nun wird sie auch bei "Adam und Eva" dabei sein und um die große Liebe und den Sieg kämpfen.

Als die gebürtige Breisgauerin 16 Jahre alt war, unterzog sie sich den ersten geschlechtsangleichenden Operationen. 2018 war sie die allererste transsexuelle Frau, die es auf das Cover des deutschen Playboys schaffte.

Weitere Teilnehmer bei Staffel 6 von "Adam sucht Eva" 2021:

Neben Giuliana Farfalla ziehen noch sieben weitere prominente Kandidatinnen und Kandidaten auf die Liebes-Insel. Hier haben wir sie in der Übersicht für Sie zusammen gefasst:

Falko Ochsenknecht : Laiendarsteller und Schlagersänger

: Laiendarsteller und Schlagersänger Sasha Sasse : Mister Mitteldeutschland von 2018, Mister Germany von 2019

: Mister von 2018, Mister von 2019 Gisele Oppermann : Model und Reality-Star

: Model und Reality-Star Anna Juliana Jaenner: Schauspielerin aus Österreich

Denny Heidrich : " Big Brother "-Teilnehmer

: " "-Teilnehmer Collins Egege: Model

Pius "Jay" Kloos : Stripper und Reality-TV-Teilnehmer (" Temptation Island VIP" und "Ex on the Beach")

