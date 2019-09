vor 59 Min.

Aldi verkauft Tickets für "Fanta Vier"-Konzerte

Für ihre Konzert-Tour im Jahr 2020 gehen die Fantastischen Vier neue Wege. Ihre Tickets verkaufen sie nämlich exklusiv über den Discounter Aldi.

Die Fantastischen Vier haben Großes vor. Nicht nur, dass sie anlässlich ihrer 30-Jahre-Jubiläumstour im kommenden Jahr ganze Stadien in insgesamt neun Städten füllen wollen, dabei wolllen sie auch die Vermarktung von Konzertkarten revolutionieren. Gemeinsam mit Aldi gehen die Musiker neue Wege und verkaufen die Tickets ihrer Tournee exklusiv deutschlandweit in über 4000 Filialen des Discounters.

Neben Keksen, Katzenfutter und einer Packung Milch könnte künftig also auch noch eine Konzertkarte im Einkaufswagen liegen. Verkaufsstart ist der 30. September, nach zwei Wochen startet zudem der Online-Verkauf auf der Webseite des Lebensmittelhändlers.

So funktioniert der Ticket-Kauf für ein Konzert der Fantastischen Vier über Aldi

Und so funktioniert der Verkauf in der Filiale: In drei Schritten können Fanta-4-Fans ab dem 30. September ihre Ticket-Gutscheine dort kaufen. An der Kasse geben Kunden ihren gewünschten Konzertort sowie die Preiskategorie an und erhalten hierfür einen individuellen Ticketcode, der anschließend auf www.aldi-tickets.de eingelöst werden kann. Dort erfolgt auch die Auswahl der Sitzplätze. Die Eingabe von Bankdaten ist nicht erforderlich. Nach erfolgreicher Einlösung wird das Ticket versandkostenfrei zugestellt. Alternativ bestellen Kunden ab dem 14. Oktober ihre Konzertkarten direkt online und bekommen sie anschließend nach Hause geliefert. Pro Person können maximal vier Tickets gekauft werden.

Die Fantastischen Vier: Ticketkauf soll so einfach wie möglich sein

Wie die Fantastischen Vier auf ihrem Facebook-Profil bekanntgeben, wollen sie ihren Fans mit der Aktion den Ticketkauf so einfach wie möglich machen. Stefan Muck, Einkaufsleiter bei Aldi Nord, erklärt: "Durch den stationären Verkauf der Tickets in unseren Märkten sprechen wir eine breitere Zielgruppe an." Herkömmliche Vorverkaufsstellen, bei denen sonst Konzert- und Veranstaltungstickets erworben werden könnten, seien oftmals nur in begrenzter Anzahl vertreten und nicht jedem bekannt. "Mit über 4000 Vorverkaufsstellen in ganz Deutschland kann jeder sein Konzertticket direkt in seinem Aldi Markt um die Ecke erwerben", sagt Muck. Werden die Karten online gekauft, gebe es weder Versandkosten noch Zusatzgebühren, ergänzt sein Pendant Vittorio Rotondo, der für die südlichen Märkte zuständig ist. (ckk)

