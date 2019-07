vor 26 Min.

Anne Hathaway erwartet zweites Kind - und macht Frauen Mut

Anne Hathaway bekommt ihr zweites Kind - und gibt an, zuvor durch die "Unfruchtbarkeitshölle" gegangen zu sein.

Anne Hathaway im Baby-Glück: Die US-Schauspielerin erwartet ihr zweites Kind. Ein leichter Weg sei es aber nicht gewesen, schrieb die 36-Jährige auf Instagram.

Man kennt US-Schauspielerin Anne Hathaway aus erfolgreichen Filmen wie "Alice im Wunderland" oder als Catwoman in der "Batman"-Trilogie. Doch auch privat läuft es für die 36-Jährige gut: Mit ihrem Mann, dem Schauspieler Adam Shulman, erwartet sie ihr zweites Kind. In einem Post auf Instagram zeigte Hathaway am Mittwoch bereits ihren Babybauch.

"Unfruchtbarkeitshölle": Hathaway macht Frauen Mut

Dabei deutete die Schauspielerin an, für ihre zweite Schwangerschaft durch die "Unfruchtbarkeitshölle" gegangen zu sein. Sie sende Frauen in ähnlicher Lage eine "Extraportion Liebe". Hathaway und ihr Ehemann haben bereits einen dreijährigen Sohn namens Jonathan.

Die Schauspielerin ist für ihren Einsatz für Frauen bekannt: Vor einigen Wochen postete sie auf Instagram ein Plädoyer für das Recht auf Abtreibung. Zuvor hatten mehrere US-Südstaaten Gesetze erlassen, die Abtreibungen fast unmöglich machen. Ihre Follower auf dem Netzwerk lieferten sich daraufhin unter dem Posting heftige Diskussionen.

Oscar-Preisträgerin Hathaway: "Babybauch ist echt"

Vorsichtshalber versicherte Hathaway ihren Fans auf Instagram, dass der Bauch nicht für einen Film gedacht, sondern komplett echt sei. "Es ist nicht für einen Film", schrieb Hathaway auf ihrem Account - wohl aus Sorge, "Batman"-Enthusiasten könnten ihr denselben Ehrgeiz bei der Filmvorbereitung unterstellen wie Kollege Christian Bale. Der Schauspieler hatte sich für Filme wie "Vice", "Batman Begins" und "The Fighter" wechselweise Muskeln antrainiert oder Fettpolster angegessen.

Berühmt wurde Hathaway 2001 mit dem Film "Plötzlich Prinzessin". Für ihre Rolle in der Musicalverfilmung "Les Misérables" gewann sie 2013 einen Oscar. Zuletzt beendete sie laut US-Medien die Dreharbeiten zum Film "Hexen hexen", einem Remake des gleichnamigen Films von 1993. (dfl, mit dpa)

Themen Folgen