18:58 Uhr

Anzeigetafeln zeigen versehentlich Terrorwarnung Panorama

Schuld war nach Angaben des Karlsruher Verkehrsverbunds ein Bedienfehler.

Auf Anzeigetafeln an Karlsruher Straßenbahn- und Stadtbahnhaltestellen ist am Dienstag versehentlich eine Nachricht erschienen, es habe einen Terroranschlag in der Stadt gegeben. Der Text sei nur wenige Sekunden zu sehen gewesen, teilte eine Sprecherin des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) mit. Schuld daran sei ein Bedienungsfehler. Der aus Versehen aufgespielte Hinweis sei ausschließlich für Notfälle gedacht und dafür mit der Polizei abgestimmt. (dpa)

