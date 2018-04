Arnold Schwarzenegger aus Krankenhaus entlassen

Eine Woche nach seiner Herzoperation ist Kaliforniens Ex-Gouverneur und Schauspieler Arnold Schwarzenegger aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Arnold Schwarenegger ist nach seiner Herz-OP aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 70-Jährige ruhe sich derzeit zu Hause aus und sei gut aufgelegt, teilte sein Sprecher Daniel Ketchell am Freitag (Ortszeit) bei Twitter mit. Schwarzenegger war schon 1997 einmal am Herz operiert worden, als ihm eine Aortenklappe eingesetzt wurde. Diese musste nun planmäßig ersetzt werden.

Am Ostermontag meldete sich der Hollywood-Star selbst in Anlehnung an sein berühmtes "Terminator"-Filmzitat "I'll be back" zurück. Auf Twitter und Instagram schrieb er: "Ich bin zurück! Ich bin mit der Erwartung eingeschlafen, mit einem kleinen Einschnitt aufzuwachen und bin stattdessen mit einem großen aufgewacht - aber wisst ihr was? Ich bin aufgewacht und das ist etwas, wofür ich dankbar bin."

Zudem bedankte sich Schwarzenegger in seinem Beitrag bei den Ärzten und Schwestern und drückte seine Freude über die vielen liebevollen Nachrichten aus. (dpa/AZ)

It’s true: I’m back! I went to sleep expecting to wake up with a small incision and woke up with a big one - but guess what? I woke up, and that’s something to be thankful for. Thank you to the doctors & nurses. And I’m truly filled with gratitude for all of the kind messages.