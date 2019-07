vor 52 Min.

"Auf einen Schlag": So wird der Dresden-Tatort heute

Mord in der Schlagerwelt: Gorniak und Sieland ermitteln im Tatort heute zwischen alternden Stars und schönem Schein. Lohnt sich "Auf einen Schlag"? Die Kritik.

Der Tatort ist in der Sommerpause. In den kommenden Wochen zeigt das Erste am Sonntagabend Wiederholungen alter Fälle. Die Erstausstrahlung des Dresden-Tatorts "Auf einen Schlag" fand am 06. März 2016 statt.

Handlung: Der Dresden-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Inmitten der Proben zur Unterhaltungsshow "Hier spielt die Musik" ist einer der Lokalmatadoren, Toni Derlinger vom Gesangsduo "Toni & Tina", erschlagen in den Kulissen aufgefunden worden. Auf den ersten Blick war der Schlagerstar allseits beliebt und hatte keine Feinde. Seine Frau und Gesangspartnerin Tina (Alexandra Finder) ist verzweifelt, der langjährige Manager Rollo Marquardt (Hilmar Eichhorn) wirkt, als hätte er einen Sohn verloren. Es fällt schwer, sich in diesem Umfeld, das viele Fans als letzte Bastion einer heilen Welt schätzen, einen grausamen Mord vorzustellen. War es ein enttäuschter Fan, der sich zurückgewiesen fühlte? Oder ging es um Geld?

Anscheinend lief es für Tina und Toni in letzter Zeit aber nicht mehr rund. Maik Pschorrek (Andreas Guenther), ein aalglatter Jungmanager und Konzertveranstalter, erobert mit dubiosen Methoden den Markt und hat mit Künstlern wie der poppigen Laura und den Volks-Rock'n' Rollern "Herzensbrecher" aufstrebende Stars unter Vertrag. Wollte Toni kurz vor seinem Tod zu Maik Pschorrek wechseln, um seine Karriere zu beleben?

Kommissarin Karin Gorniak in der Garderobe der Schlagersängerin Tina Derlinger (Alexandra Finder), im Beisein von Tinas Manager Rollo Marquard (Hilmar Eichhorn). Bild: Andreas Wünschirs, MDR

Während Die die Ermittlerinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski ) und Henni Sieland (Alwara Höfels) immer tiefer in die Welt der Volksmusik aus undurchsichtigen Geschäften, alternden Stars und schönem Schein eintauchen, entdeckt ihre junge Kollegin Maria Mohr (Jella Haase) den entscheidenden Hinweis - und bringt sich dabei in große Gefahr.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Auf einen Schlag" heute einzuschalten?

Der neue Sachsen-Tatort will jung sein, pendelt zwischen Ironie und Brutalität und setzt dafür auf emanzipierte Frauen, schwule Volksmusiker und den Konflikt der Generationen. Autor Ralf Husmann sind knackige Dialoge eingefallen, was sich vom Hintergrund der Hauptfiguren nicht sagen lässt. Sieland will ein Kind von ihrem Softi-Freund, den sie durchfüttert. Die alleinerziehende Gorniak hat einen schwer pubertierenden Knaben. Nichts neues also. Aber diese Geschichten aus Dresden sind ausbaufähig.

Das waren die Pressestimmen zur Erstausstrahlung von "Auf einen Schlag": Die Presse ist begeistert, Volksmusiker fühlen sich verhöhnt

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Dresden-Tatort heute

Karin Gorniak: Karin Hanczewski

Henni Sieland: Alwara Höfels

Peter Michael Schnabel: Martin Brambach

Maria Magdalena Mohr: Jella Haase

Tina Derlinger: Alexandra Finder

Rollo Marquardt: Hilmar Eichhorn

Maik Pschorrek: Andreas Guenther

Albert Kästner: Nicholas Reinke

Marco: Till Wonka

Mirco: Nikolaus Benda

Sängerin Laura: Sina Ebell

Walther Ungerland: Michael Specht

Frau Schwarz: Rosa Enskat

Ingo Mommsen: Leon Ullrich

Falko Lammert: Peter Trabner

Ole Herzog: Franz Hartwig

Aaron Gorniak: Alessandro Emanuel Schuster

Thomas Jungbluth: Tom Lass

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss über mehrere Wochen abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste immer auf seiner Website und auf der Tatort-Facebook-Seite.

Vorschau auf den "Tatort: Auf einen Schlag" "Willkommen im Showbusiness!" Nach dem Tod eines Schlagerstars nimmt das Dresdner Team die Ermittlungen auf! "Auf einen Schlag" um 20:15 Uhr im Ersten. Mehr: www.tatort.de Gepostet von Tatort am Freitag, 5. Juli 2019

Kommissare: Gorniak und Winkler sind das Tatort-Team in Dresden

Für den alten Dresden-Tatort ermittelten bis 1999 etwas betulich Peter Sodann und Bernd Michael Lade an der Elbe, bevor sie nach Leipzig wechselten. Seit 2008 gingen dann Simone Thomalla und Martin Wuttke in Leipzig auf Verbrecherjagd, mussten jedoch ihren Dienst quittieren.

2016 folgte dann eine Neuauflage. Bei einer Online-Ausschreibung gingen dutzende Bewerbungen beim Mitteldeutschen Rundfunk ein - letztlich fiel die Entscheidung auf Dresden. Mit den Kommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Henni Sieland (Alwara Höfels) ermittelte erstmals in der Tatort-Geschichte ein reines Frauenteam. Allerdings hielt die Konstellation nicht lange. Bereits 2018 erklärte Höfels ihren Ausstieg, im April 2019 übernahm Oberkommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel).

Gorniak ist effizient wie eine Steuererklärung, hat aber durchaus Sinn für Humor. Den braucht sie auch, denn sie ist alleinerziehende Mutter eines Sohnes, der in einer schwierigen Phase steckt. Kriminalkommissarin Leonie Winkler hat ihre Polizeiausbildung als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Sie ist die Tochter des pensionierten Dresdener Polizeibeamten Otto Winkler, der mit ihrem Chef Peter Michael Schnabel befreundet ist.

Der Leiter des Kommissariats kann durchaus als altmodisch bezeichnet werden. Er hört gern Schlager, steht auf Kriegsfuß mit Handy und "diesem" Internet und reißt gern mal Witze, die nicht politisch korrekt sind. Ein Mann, der nach Einschätzung seiner Kolleginnen endlich mal in "unserem Zeitalter ankommen" sollte.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

07. Juli: "Tatort: Auf einen Schlag" (Wdh., Dresden)

14. Juli: "Tatort: Familien" (Wdh., Köln)

21. Juli: "Tatort: Stau" (Wdh., Stuttgart)

28. Juli: "Tatort: Söhne und Väter" (Wdh., Saarbrücken)

04. August: "Tatort: Gott ist auch nur ein Mensch" (Wdh., Münster)

11. August: "Polizeiruf 110: Mörderische Dorfgemeinschaft" (Magdeburg)

