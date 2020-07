vor 34 Min.

Autobesitzer findet Leiche in seinem Wagen

Eine gruselige Entdeckung hat ein Autofahrer in Hamburg gemacht. Er fand in seinem Wagen einen toten Mann.

Ein Autobesitzer in Hamburg hat am Freitagmorgen in seinem parkenden Wagen die Leiche eines Mannes entdeckt. Der Halter kenne den Toten nach bisherigen Ermittlungen nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Angaben zur Identität konnte sie zunächst nicht machen, die Rechtsmedizin soll nun die Todesursache klären. Der Tote muss laut Polizei schon einige Zeit in dem Fahrzeug gelegen haben. Der Halter hatte seinen Wagen länger nicht bewegt. (dpa)

