"Bachelor in Paradise" 2019, Folge 3: Die Männer haben entschieden

In Folge 3 von "Bachelor in Paradise" 2019 mussten die Männer gestern am 29.10.19 schwere Entscheidungen treffen. Hier finden Sie alle Infos in einer Vorschau.

Gestern, am 29.10.19, war " Bachelor in Paradise" wieder auf RTL zu sehen. Wie immer mixte Gastgeber und Insel-Barkeeper Paul Janke die Drinks während es bei den Kandidaten und Kandidatinnen heißt herging. In Folge 3 trafen zudem Samantha, Carina und Janine Christin auf der Liebesinsel ein.

Hier bekommen Sie alle Infos über die Kuppelshow auf RTL.

Folge 3 von "Bachelor in Paradise" 2019 gestern: Carina hat sich vorab zu Aurelios Gemächt geäußert

In der dritten Folge von "Bachelor in Paradise" 2019 kommen drei neue Single-Damen dazu: Samantha Justus (29), Carina Spack (23) und Janine Christin Wallat (24). Kurz nach ihrem Einzug sorgten zwei von ihnen schon für Stress. "Da haben die Mädels tief durchgeatmet", kommentierte Kandidat Filip die heikle Situation. Sogar der selbsternannte Paradies-Alpha Aurelio musste tief durchatmen. Warum? Das erfahren Sie im nächsten Absatz.

Carina Spack sorgte für Aufregung im Paradies, denn sie wird von vielen Single-Damen als Bedrohung angesehen. Janine Christin hatte zum Beispiel gar keine Lust auf sie und warnte ihre Freundin Michelle vor ihren Absichten. Aurelio wiederum hatte noch eine offene Rechnung mit Janine Christin, denn sie hatte sich über die Größe seines Gemächts lustig gemacht. Offenbar hat Aurelio ein "erotisches Video" gedreht, dass einigen Kandidaten bekannt ist.

"Bachelor in Paradise" 2019, Folge 3 gestern am 29.10.19: Die neuen Paare

Auch sonst war gestern in Folge 3 einiges los: Bei einem Dreier-Date auf dem Fußballgolfplatz testete Samantha das Sporttalent von Serkan und Alex. Außerdem gab es eine abenteuerliche Tornado-Bootsfahrt für Filip und Jade. Und zwei Singles besuchten einen typisch thailändischen Nachtmarkt. Am Ende dieser Erlebnisse stand die dritte Nacht der Rosen an. Nachdem in Folge 2 die Damen entschieden haben, waren nun die Männer dran.

So geht das Kennenlernen von Aurelio und Samantha für Michelle nicht gut aus, da sich Aurelio für Samantha entscheidet. "Ich hatte kein gutes Gefühl", sagte die enttäuschte Michelle nach der Entscheidung. Auch Kandidatin Isabell war den Tränen nahe, denn die Männer hatten keine Rose für sie übrig.

Damit ergeben sich folgende Rosen-Paare nach Folge 3:

Marco und Christina

Michi und Natalie

Alex und Carina

und Aurelio und Sam

und Sam Filip und Jade

und Serkan und Janine Christin

Ob diese Konstellationen durch weitere Neuzugänge ins Wackeln geraten, sehen Sie in der nächsten Folge. Folge 4 von "Bachelor in Paradise" 2019 läuft am Dienstag, den 5. November auf TVNOW. (AZ)

