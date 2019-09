07:43 Uhr

"Bachelor in Paradise" 2019: Kandidaten, Start, Sendetermine, TV, Live-Stream

Bachelor in Paradise" 2019 hat seinen Start im Herbst. Kandidaten, Sendetermine, Übertragung im TV und Live-Stream - hier gibt es die Infos.

Bei "Bachelor in Paradise" 2019 bekommen ehemalige "Bachelorette"-Kandidaten und "Bachelor"-Kandidatinnen eine zweite Chance: Sie dürfen gemeinsam auf eine Trauminsel ziehen und haben dort die Gelegenheit doch noch ihr Liebesglück zu finden. Dabei werden sie von Kameras beobachtet. Hier erfahren Sie wo sie die Sendung live im TV und Stream verfolgen können.

Start, Kandidaten, Sendetermine - hier erfahren sie alles zu "Bachelor in Paradise" im Überblick.

"Bachelor in Paradise" 2019: Start im Herbst

Der Start von "Bachelor in Paradise" wurde von RTL für den Herbst bestätigt. Ein genaues Datum gibt es dafür noch nicht. Auch die Sendetermine stehen damit noch nicht fest. Sobald sich das ändert, aktualisieren wir diesen Artikel an dieser Stelle.

"Bachelor in Paradise": 33 Kandidaten sind dabei

32 Singles hat RTL für "Bachelor in Paradise" 2019 bekanntgegeben. Im Laufe der Staffel ziehen immer wieder neue Kandidaten auf die Trauminsel, um für Abwechslung und neue Wahlmöglichkeiten zu sorgen. In den Folgen dürfen die Frauen und Männer abwechselnd Rosen verteilen.

Die Kandidatinnen der Sendung:

Jade Übach ("Der Bachelor 2019")

Ernestine Palmert ("Der Bachelor 2019")

Michelle Schellhaas ("Der Bachelor 2018")

Carina Spack ("Der Bachelor 2018")

Meike Emonts ("Der Bachelor 2018")

Natalie Stommel ("Der Bachelor 2013")

Isabell Bernsee ("Bachelor" 2019)

Sarah Gering ("Bachelor" 2013)

Stefanie Gebhardt ("Bachelor" 2019)

Christina Grass ("Bachelor" 2019)

Janina Celine Jahn ("Bachelor" 2018)

Amelie Sperlich ("Bachelor" 2018)

Cara Suckert ("Bachelor" 2017)

Julia Prokopy ("Bachelor" 2017)

Kimberly Schulz ("Bachelor" 2019)

Samantha Justus ("Bachelor" 2015)

Janine Christin Wallat ("Bachelor" 2018)

Die Kandidaten der Sendung:

Filip Pavlovic ("Die Bachelorette 2018")

Sören Altmann ("Die Bachelorette 2018")

Rafi Rachek ("Die Bachelorette 2018")

Sebastian Mansla ("Die Bachelorette 2019")

Alex Hindersmann ("Bachelorette" 2018 und 2019)

Daniel Chytra ("Bachelorette" 2019)

Eddy Mock ("Bachelorette" 2018)

Michael Böhm ("Bachelorette" 2017)

Andreas Ongemach ("Bachelorette" 2019)

Oggy Baam ("Bachelorette" 2019)

Marco Cerullo ("Bachelorette" 2017)

Aurelio Savina ("Bachelorette" 2014, "Dschungelcamp" 2015)

Michi Bauer ("Bachelorette" 2017)

Cornelis Steiner ("Bachelorette" 2014)

Christian Rauch ("Bachelorette" 2014, "Bachelor in Paradise" 2018)

Serkan Yavuz ("Bachelorette" 2019)

"Bachelor in Paradise" 2019 live im TV und Stream: Sendetermine und Staffel-Start

"Bachelor in Paradise" soll im Herbst starten. RTL hat noch nicht bekanntgegeben wann die neue Staffel beginnen wird. Im vergangenen Jahr startete Staffel 1 bereits im Mai. Parallel zur TV-Ausstrahlung wird es "Bachelor in Paradise" auch im Stream bei TV Now zu sehen geben. Dieser Dienst ist zwar nicht kostenlos, kann aber als Probemonat getestet werden und ist laut Anbieter monatlich kündbar. Ansonsten kostet TV Now 4,99 im Monat.

