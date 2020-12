vor 16 Min.

Bauer sucht Frau, Kandidaten am 14.12.2020: Alle Bauern kurz vorgestellt

"Bauer sucht Frau" 2020 läuft seit dem 26. Oktober mit Staffel 16. Welche Kandidaten sind dieses Jahr dabei? Wir stellen Ihnen die Bauern hier vor.

Bereits Anfang Juni stellte Inka Bause einige Kandidaten vor, die in Staffel 16 von " Bauer sucht Frau" den Partner fürs Leben finden möchten. Nun sind alle Bauern der neuen Staffel bekannt. Unter den Kandidaten ist in diesem Jahr auch eine Bäuerin - Pferdewirtin Denise.

Welche Landwirte sind bei "Bauer sucht Frau" 2020 dabei? Hier stellen wir sie Ihnen vor.

"Bauer sucht Frau" 2020, Kandidaten: Die Bauern und die Bäuerin kurz vorgestellt

Thomas K., Bauer im Nebenerwerb (42, Landkreis Gießen)

Thomas ist seit etwa vier Jahren Single und möchte nun bei "Bauer sucht Frau" 2020 eine neue Partnerin finden. Zu seinen Hobbies gehören unter anderem Männerballett und Laientheater - auf der Bühne fühlt sich der 42-Jährige wohl. Seine Traumfrau sollte lustig sein. Das Aussehen ist für den Nebenerwerbslandwirt zweitrangig.

"Bauer sucht Frau" 2020: Thomas Bild: TVNOW

Acker- und Geflügelbauer Rüdiger (53, Landkreis Heilbronn)

Rüdiger ist seit drei Jahren Single, seine Ehe ging vor neun Jahren in die Brüche. Der 53-Jährige hat ganz bestimmte Vorstellungen von seiner Traumfrau: "Im Idealfall sollte sie groß, blond und blauäugig sein. Gerne zwischen 35 und 50 Jahren alt!" Zu seinen Hobbies gehören Motorradfahren und Fliegen. Er besitzt sogar ein eigenes Ultraleicht-Flugzeug.

"Bauer sucht Frau" 2020: Rüdiger Bild: TVNOW

Bio-Bäuerin und Pferdewirtin Denise (31, Landkreis Höxter)

Die 31-Jährige Bio-Bäuerin ist seit einem Jahr Single. Die sportliche und attraktive Pferdewirtin züchtet nicht nur Bordercollies, sondern golft gerne und macht zudem gerade den Flugschein. Denise hat vor allem einen Wunsch an ihren zukünftigen Partner: "Mit meinem Traummann müsste ich mich wie mit einem langjährigen Freund verstehen. Er sollte kein Spießer sein, gerne schlank, durchtrainiert und mit vielen Haaren auf dem Kopf, in denen ich schön rumwuscheln kann."

Bio-Bäuerin und Pferdewirtin Denise Bild: TVNOW

Ackerbauer und Milchviehwirt Simon (26, Landkreis Cloppenburg)

Der 26-jährige Jungbauer, lebt mit seinen Eltern auf dem Hof und liebt das Kegeln mit seinen Freunden. Zwei Jahre ist die letzte Beziehung von Haupterwerbsbauer Simon her. In seiner Freizeit ist er im Schützenverein aktiv und liebt den Karneval. Und wie sollte die Traumfrau des Nordlichts sein? "Nicht eingebildet, einfach locker drauf, nicht kompliziert – einfach normal. Und auf gar keinen Fall eine Zicke!"

Ackerbauer und Milchviehwirt Simon Bild: TVNOW

Patrick, Bauer im Nebenerwerb (24, Bodensee)

Patrick lebt und arbeitet im heimischen Familienbetrieb am Bodensee. Aktuell studiert der 24-Jährige Wirtschaftsingenieurwesen und wünscht sich auch künftig noch Bauer im Nebenerwerb zu bleiben: "Das eine ist Beruf - das andere Berufung!" In seiner Freizeit spielt Patrick gerne Akkordeon oder Schlagzeug, geht zur Jagd oder tanzt am Fasching im Männerballett.

Patrick, Bauer im Nebenerwerb Bild: TV NOW

Rinderzüchter Andy (43, Kreis Steinburg)

Andy lebt allein auf seinem Hof. Nicht ganz- er teilt ihn sich unter anderem mit 260 schottischen Rindern, die das ganze Jahr auf der Weide verbringen. "Ich habe mich für die Rasse entschieden, weil ich keine Stalltiere haben wollte." Nebenbei betreibt der 43-Jährge einen Hofladen, in dem er Fleischwaren und Felle seiner Rinder verkauft. Bezüglich seiner zukünftigen Partnerin hat der Rinderzüchter genaue Vorstellungen: "Meine Traumfrau sollte nicht zu dick sein und mir auch mal Kontra geben."

Rinderzüchter Andy Bild: TV NOW

Schweine- und Spargelbauer Thomas U. (38, Unterfranken)

Der 38-Jährige hält insgesamt etwa 350 Schweine auf seinem Hof. Für ihn ist Landwirt der schönste Beruf der Welt und ihm liegt das Wohl seiner Tiere sehr am Herzen. Seine letzte Beziehung hatte der ambitionierte Bauer vor zehn Jahren. Seine Traumfrau sollte "einen tollen Hintern" haben, wie er in einem Interview mit RTL erzählt. Außerdem fällt es ihm nicht leicht auf Frauen zuzugehen: "Eine Frau einfach so anzusprechen ist für mich ein rotes Tuch", so der 38-Jährige.

Bauer sucht Frau: Thomas U. Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Kartoffelbauer Peter (34, Kreis Viersen)

Auf dem Bauernhof des 34-Jährigen werden Kartoffeln, Zuckerrüben und Weizen angebaut. Auf die Kartoffeln ist der junge Landwirt besonders stolz, denn in ihnen steckt sein ganzes Herzblut, wie er erzählt. Von seiner Traumfrau fordert er Eigenständigkeit: "Während ich die Feldarbeit übernehme, könnte sie den Hofladen managen. Sie sollte zudem Freundinnen haben und eigene Hobbies. Das ist mir ganz wichtig. Doch mit einem herzlichen Lachen und Köpfchen kann sie mich am besten von sich überzeugen", sagte der 34-Jährige in einem Interview mit RTL.

Bauer sucht Frau: Peter Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Rinderwirt Lutz (52, Landkreis Leipzig)

Der 52-jährige Bauer züchtet Highland-Rinder und hält außerdem noch Schweine. Seine Tiere sind ihm sehr wichtig. Der Landwirt liebt Schottland und bezeichnet sich als Familienmensch. Seine Ansprüche lassen sich leicht erfüllen: "Ich wünsche mir eine aktive, sportliche Frau zwischen 40 und 50 Jahren, die Lust hat, sich auf seinem Hof einzubringen", so der 52-Jährige in einem Interview.

Bauer sucht Frau: Lutz Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

Hobby-Geflügelzüchter Leif (32, Landkreis Wesermarsch)

Im nördlichen Niedersachsen züchtet der 1,95 Meter große Bauer etwa 150 Hühner. Außerdem hält er noch Schafe, Enten, Gänse und ein Pony. Er ist hauptberuflich Staplerfahrer und bezeichnet sich selbst als eher ruhig. "Bei einem traurigen Film vergieße ich schon mal ein Tränchen. Ich wünsche mir eine Partnerin, mit der ich eine Familie gründen und zusammen alt werden kann", erzählte der 32-Jährige in einem Interview.

Bauer sucht Frau: Leif Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius

