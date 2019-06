Bella Thorne kontert Erpresser und veröffentlicht Oben-ohne-Fotos

Bella Thorne wurde von einem Hacker erpresst, der an Nackt-Fotos von ihr gelangt war. Nun hat die Schauspielerin die Bilder einfach selbst auf Twitter gepostet.

US-Schauspielerin Bella Thorne ("Assassination Nation") hat Oben-ohne-Fotos, mit der ein Hacker sie anscheinend erpressen wollte, selbst auf Twitter veröffentlicht. Die 21-Jährige stellte die Bilder, die eigentlich "für eine spezielle Person" gedacht gewesen seien, online. Dazu postete sie am Wochenende eine Nachricht, in der sie schreibt: "Hier sind die Fotos, mit denen er mich bedroht hat. Mit anderen Worten: Hier sind meine Brüste."

Der Erpresser habe ihr die eigenen Fotos sowie Aufnahmen von anderen Prominenten geschickt. Sie wisse, dass sie nicht sein letztes Opfer sein werde. "Viel zu lange habe ich mich von diesem Mann ausnutzen lassen. Immer wieder. Ich habe es satt. Ich mache Schluss damit, weil es jetzt meine Entscheidung ist. Du bekommst nichts mehr von mir", schrieb sie.

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book pic.twitter.com/0Ep0iXgW51