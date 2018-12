vor 51 Min.

Benefiz-Konzert: Sänger sammeln Geld für die Kinder von Jens Büchner Panorama

Jens Büchner ist mit 49 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Unter dem Motto "Goodbye Jens – Party-Stars halten zusammen" soll es nun ein Benefiz-Konzert geben.

Der Tod von Jens Büchner hat viele Menschen berührt. Der TV-Auswanderer, den die Sendung "Goodbye Deutschland" bekannt gemacht hatte, starb vor knapp einem Monat mit nur 49 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Er hinterließ eine Patchwork-Familie mit acht Kindern.

Auch unter Jens Büchners Kollegen ist die Trauer groß. Um seine Kinder finanziell zu unterstützen, wollen nun 20 Sänger, Sängerinnen und Bands ein Benefiz-Konzert unter dem Motto "Goodbye Jens – Party-Stars halten zusammen" in der Grugahalle in Essen geben. Termin ist der 23. Februar. Die Einnahmen sollen den Kindern von Jens Büchner zugute kommen.

Konzert für Kinder von Jens Büchner - diese Stars sind dabei

Zugesagt haben laut Veranstalter bisher unter anderem Mia Julia ("Hey Baby"), Mickie Krause ("Zehn nackte Friseusen"), Costa Cordalis ("Anita"), Die Atzen ("Disco Pogo"), Anna-Maria Zimmermann ("Himmelblaue Augen") und Olaf Henning ("Komm, hol das Lasso raus").

Die Idee zu dem Konzert hatte Markus Krampe. "Ich habe Jens sehr geschätzt. Die vielen öffentlichen Anteilnahmen helfen aber der Familie nicht wirklich weiter. Deshalb habe ich mich kurzfristig dazu entschlossen, die Kinder von Jens im Rahmen eines großen Konzertes zu unterstützen und ihnen die Erlöse des Events zuzuführen", schreibt der Konzertveranstalter auf der offiziellen Internetseite zum Event.

Die Bild-Zeitung berichtet, dass Witwe Daniela Büchner gerührt von der Konzert-Idee sei. Der Großteil der Einnahmen solle aber an eine Kinderhilfsorganisation gehen, denn "es gebe Hunderttausende Kinder in Deutschland, denen es schlechter geht als unseren Kindern", so das Management der 40-Jährigen gegenüber Bild.

Tickets für "Goodbye Jens"

Die Tickets für das "Goodbye Jens"-Konzert kosten 16,90 Euro zuzüglich einer Gebühr von drei Euro. Sie sind unter www.goodbye-jens.de erhältlich. (AZ)

