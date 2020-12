vor 58 Min.

Betty auf Sky: Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer - die Infos

"Betty" geht heute mit neuen Folgen bei Sky an den Start. Wir informieren Sie über die Handlung, die Folgen und die Besetzung. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

Von Tanja Schauer

Seit kurzem gibt es die erfolgreiche Skater-Comedyserie "Betty" bei Sky zu sehen. Worum dreht sich die Handlung? Wie heißen die Folgen? Welche Darsteller gehören zum Cast? Wie sieht der Trailer aus? Hier bekommen Sie die wichtigen Infos im Überblick.

Start: Ab wann ist "Betty" bei Sky in Deutschland zu sehen?

"Betty" ist am 8. und 15. Dezember, jeweils ab 20.15 Uhr mit drei Episoden am Stück auf Sky Atlantic zu sehen. Bei Sky Ticket, dem Streaming-Dienst von Sky, sind die Folgen 4 - 6 von "Betty" ebenfalls ab heute, den 15. Dezember, abrufbar.

Handlung: Worum geht es in der Serie "Betty"?

"Betty" basiert auf dem Indie-Film „Skate Kitchen“ von Crystal Modelle und handelt von einer Gruppe Mädchen, die als All-Girl-Skate-Crew ihre Tage damit verbringt neue Tricks zu lernen, Gras zu rauchen und mit Jungs zu streiten oder zu flirten. Gemeinsam versuchen Janay, Honeybear, Kit, Indigo und Camille, sich in der von Männern dominierten Skater-Welt zu behaupten und sich ihren Platz in der New Yorker Szene zu schaffen.

"Betty" bei Sky: Alle Folgen von Staffel 1

Die erste Staffel von "Betty" beinhaltet insgesamt 6 Folgen à 30 Minuten Länge. Bislang wurden nur die englischen Titel der einzelnen Episoden veröffentlicht:

"Key Party" "Zen and the Art of Skateboarding" "Happy Birthday, Tyler" "The Tombs" "Perstephanie" "Ladies on Fire"

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Betty"? Hier finden Sie die Besetzung der Hauptrollen:

Schauspielerin/Schauspieler Rollenname Dede Lovelace Janay Kabrina Adams Honeybear Nina Moran Kirt Ajani Russell Indigo Rachelle Vinberg Camille

"Betty": Trailer zur Sky-Serie

Leider wurde bislang kein deutscher Trailer zur Serie veröffentlicht. Um sich dennoch einen ersten Einblick verschaffen zu können, haben wir hier den englischen Trailer für Sie:

