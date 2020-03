vor 49 Min.

"Big Brother" 2020 live im TV und Stream: Übertragung von Folge 44 heute am 31.3.20

"Big Brother" 2020 läuft heute mit Folge 44 im TV und Stream bei Sat.1. Wird es auch wieder einen 24-Stunden-Live-Stream aus dem Haus geben? Die Infos.

Mehr zum Thema: Hier gibt es alle Infos zu "Big Brother" 2020 - rund um Sendetermine, Kandidaten, Moderator, Übertragung und News.

Seit dem 10. Februar gibt es bei Sat.1 eine neue Staffel von " Big Brother" 2020 live im TV und Stream zu sehen - heute am 31.3.2020 mit Folge 44. Mittlerweile wurden die Bewohner auch über die aktuellen Umstände der Corona-Krise informiert.

Die Reality-TV Serie feiert in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum - deshalb lässt Sat.1 das alte Format von damals neu aufleben. Nur wenige Promis zogen in das Haus, dafür wieder viele völlig unbekannte Menschen. Wie Sie die neue Staffel heute im TV und Stream verfolgen können und ob es einen 24-Stunden-Stream aus dem Haus geben wird, erfahren Sie hier.

"Big Brother" 2020 heute live im TV und Stream sehen - Folge 44

Am 10. Februar 2020 um 20.15 Uhr startete die neue Staffel "Big Brother" 2020 live im TV bei Sat.1. Die darauffolgenden Sendungen werden von Montag bis Freitag jeweils um 19 Uhr ausgestrahlt. Am Samstag und Sonntag wird es keine neuen Folgen geben. Im Anschluss an die Zusammenfassung um 19 Uhr wird außerdem jeden Montag um 20.15 Uhr eine Live-Sendung aus dem Haus gezeigt.

Neben der Ausstrahlung im TV kann man die Folgen auch im Stream ansehen. Auf der kostenlosen Streaming-Plattform Joyn können Sie hier auf dieser Seite die Übertragung von Sat.1 live verfolgen. Außerdem stehen die vergangenen Folgen zum Abruf bereit.

"Big Brother" 2020: Gibt es einen 24-Stunden-Live-Stream aus dem Haus?

Für die Jubiläums-Staffel von "Big Brother" 2020 wird es keinen 24-Stunden-Live-Stream im Internet zu sehen geben. Sat.1 orientiert sich scheinbar auch mit dieser Entscheidung an der ersten Staffel aus dem Jahr 2000, in der es ebenfalls keinen Stream zu sehen gab. Allerdings wird es zusätzlich "Die Late Night Show" auf Sixx geben, in der die Moderatoren Jochen Bendel und Melissa Khalaj die Ereignisse der vergangenen Woche besprechen.

Alle News zum Nachlesen: Die 20. Staffel von "Big Brother"

Sie möchten alle Neuigkeiten rund um die Show erfahren? Hier gibt es alle News zu "Big Brother" 2020.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen