"Bin ich schlauer als Lukas Podolski?": Sendetermin und Übertragung

"Bin ich schlauer als Lukas Podolski?" gibt es im TV und Stream bei RTL zu sehen. Alle Infos zur Übertragung und den Sendetermin haben wir hier für Sie.

In der neuen Ausgabe von "Bin ich schlauer als...?" dürfen sich die Zuschauer mit dem ehemaligen Nationalspieler und Profi-Fußballer Lukas Podolski messen. Vor der Sendung hat sich der ehemalige Star des 1. FC Köln einem ausführlichen Wissenstest unterzogen, dem sich in der Show drei weitere Promis stellen werden. Darüber hinaus hat ein representatives Deutschland-Panel ebenfalls vorab den Test absolviert, um dann in der Show einordnen zu können, wie sich Podolski im Vergleich zum Rest von Detuschland geschlagen hat.

Wann gibt es "Bin ich schlauer als Lukas Podolski?" live im TV und Stream zu sehen? Wie läuft die Übertragung? Wird es die Show auch in der Wiederholung zu sehen geben? Antworten auf all diese Fragen haben wir in diesem Artikel für Sie.

"Bin ich schlauer als Lukas Podolski?": Sendetermin

Den Wissenscheck zum Mitmachen gibt es am 20. November 2021 live bei RTL zu sehen. Der prominente Kandidat im Mittelpunkt der Show ist diesmal der ehemalige Nationalspieler Lukas Podolski.

Video: ProSieben

"Bin ich schlauer als Lukas Podolski?": Übertragung im TV oder Stream

Die Wissenshow "Bin ich schlauer als Lukas Podolski?" gibt es am 20. November 2021 um 20.15 Uhr live im TV bei RTL zu sehen. Neben Podolski werden drei weitere Promis in der Sendung den Test absolvieren und sich so mit dem Ex-Fußballer und mit ganz Deutschland messen.

Neben der Übertragung im Fernsehen wird es die neue Folge von "Bin ich schlauer als...?" auch im Stream zu sehen geben. Auf der Streaming-Plattform RTL+ (ehemals TV NOW) kann man alle Inhalte von RTL und anderen Sendern der Mediengruppe wie Vox und RTL II live im Stream verfolgen. Wer "Bin ich schlauer als Lukas Podolski?" live im Stream sehen möchte, kann das hier auf dieser Seite. Um das TV-Programm bei RTL+ live im Stream sehen zu können, wird jedoch ein Premium-Account benötigt, der einen Monat lang kostenfrei getestet werden kann. Nach der Testphase kostet der Service 4,99 Euro im Monat.

"Bin ich schlauer als Lukas Podolski?": Wiederholung der Live-Show

Ob es eine Wiederholung im TV zu sehen geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir reichen die entsprechenden Infos nach, sobald RTL sie veröffentlicht. Fest steht jedoch, dass Sie die Live-Show nach der Ausstrahlung auf Abruf im Stream bei RTL+ sehen können. In der Regel ist das Streamen von aktuellen Folgen und Shows für kurze Zeit kostenlos möglich, später benötigen Sie dann wie für den Live-Stream einen Premium-Account bei RTL+.

"Bin ich schlauer als Lukas Podolski?": Prominente Gäste und Moderator

In jeder Ausgabe von "Bin ich schlauer als...?" sind neben dem jeweiligen Promi, um den sich die Folge dreht, auch drei weitere prominente Gäste dabei, die sich in der Live-Show dem Wissenstest unterziehen. Diese Promis sind bei "Bin ich schlauer als Lukas Podolski?" zu Gast:

Tahnee

Martin Klempnow

Guido Cantz

Die Moderation der Show übernimmt Deutschlands beliebtester Quizmoderator Günther Jauch. Er selbst stand in der ersten Folge der Show im Mittelpunkt und durfte am Ende mit dem Wissen nach Hause gehen, dass er schlauer als 51% der Deutschen ist. Am besten abgeschnitten haben bisher Jana Ina und Giovanni Zarrella, die am Ende attestiert bekamen, schlauer als 89% der Deutschen zu sein. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.