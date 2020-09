09:33 Uhr

"Biohackers", Staffel 2: Start, Handlung, Besetzung – das ist bisher bekannt

"Biohackers" soll mit Staffel 2 fortgesetzt werden. Was ist bisher bekannt? Alle bekannten Infos zu Start, Handlung und Besetzung finden Sie hier.

Von Tanja Schauer

Die erfolgreiche, deutsche Serie "Biohackers" soll eine zweite Staffel erhalten, wie der Streaming-Dienst Netflix mitteilte. Hier erfahren Sie, was bereits zu Start, Handlung und Besetzung bekannt ist.

"Biohackers": Wann ist der Start von Staffel 2?

Wann genau die neue Staffel der Serie bei Netflix an den Start geht, ist bisher noch nicht bekannt. Da die Dreharbeiten jedoch noch in diesem Jahr fortgesetzt werden sollen und zwischen dem Dreh und der Veröffentlichung der ersten Staffel ca. 8 Monate lagen, kann mit Staffel 2 in etwa Mitte 2021 gerechnet werden.

Handlung: Worum dreht sich Staffel 2 von "Biohackers"?

Auch zur Handlung der neuen Staffel wurde bislang noch nicht viel bekanntgegeben. Nur so viel lässt der Regisseur und Showrunner Christian Ditter verlauten: "Großartig, dass es mit Biohackers weitergehen wird. Thematisch wird sich auch die zweite Staffel mit moralischen und ethischen Fragen rund um die Themen Biohacking und Genom-Editierung befassen".

Wovon jedoch definitiv auszugehen ist: Der Chliffhanger am Ende von Staffel 1 wird aufgelöst.

Besetzung: Welche Schauspieler sind in Staffel 2 von "Biohackers" dabei?

Zur Besetzung wurden bislang keine verbindlichen Aussagen der Serien-Macher getroffen. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass Hauptdarstellerin Luna Wedler, alias Emma/Mia wieder von ihren Kollegen aus Staffel 1 unterstützt wird.

Das ist der Haupt-Cast aus der ersten Staffel von "Biohackers":

Rollenname Schauspieler Mia Akerlund / Emma Engels Luna Wedler Professorin Tanja Lorenz Jessica Schwarz Niklas Thomas Prenn Jasper Adrian Julius Tillmann Chen-Lu Jing Xiang Lotta Caro Cult Ole Sebastian Jakob Doppelbauer

