08:28 Uhr

Blake Lively zeigt auf dem roten Teppich ihren Babybauch

Blake Lively und Ryan Reynolds erwarten Nachwuchs. Offiziell bestätigt hat das Hollywood-Paar das zwar nicht, der Babybauch der Schauspielerin aber spricht für sich.

Schauspielerin Blake Lively (31) hat sich mit einem deutlichen Babybauch auf dem roten Teppich gezeigt. Der frühere "Gossip Girl"-Star trug bei der Premiere des Films "Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu" am Donnerstagabend (Ortszeit) in New York ein gelbes Kleid, unter dem eindeutige Wölbungen zu sehen waren. Mit ihrem Mann Ryan Reynolds (42) lächelte Lively für die Fotografen. Eine offizielle Bestätigung für die erneute Schwangerschaft gab es zunächst nicht.

Blake Lively und Ryan Reynolds haben bereits zwei Kinder

Das Hollywood-Paar ist seit 2012 verheiratet und hat bereits zwei gemeinsame Töchter. James ist mittlerweile vier Jahre alt, Inez zwei.

In dem "Pokémon"-Film, der in der kommenden Woche in Deutschland startet, spricht Reynolds ("Deadpool") den animierten Pokémon Pikachu. Es ist das erste Realfilm-Abenteuer der japanischen Videospiel-Monster. (dpa/AZ)

Themen Folgen