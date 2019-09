vor 19 Min.

"Borderlands 3": Gameplay, Release, Trailer, Systemanforderung, Kritik

Das Release-Date von "Borderlands 3" rückt näher: Am 13. September ist es so weit. Lesen Sie hier mehr zu Gameplay, Trailer, Systemanforderung und Kritik.

Sieben Jahre lang mussten "Borderlands"-Fans auf den Nachfolger warten und nun ist es endlich so weit: "Borderlands 3" erscheint am 13.09.2019 für den PC, die Playstation 4 und die Xbox One. Der in Comic-Style gehaltene Shooter ist für Spieler ab 18 Jahren entwickelt worden. Release, Gameplay, Trailer, Kritik und Systemanforderung – hier erfahren sie mehr zu "Borderlands 3".

"Borderlands 3": Systemanforderungen und Release

Gearbox Software hat vor dem Release am 13.09.2019 die Mindestanforderungen für den PC veröffentlicht:

Betriebssystem- Windows 7/8/10

Prozessor- AMD FX-8350 (Intel i5-3570)

Arbeitsspeicher - 6GB

Grafikkarte- AMD Radeon™ HD 7970 (NVIDIA GeForce GTX 680 2GB)

Festplattenplatz - 75 GB

Die empfohlenen Systemanforderungen verlangen allerdings nach etwas besserer Hardware:

Betriebssystem - Windows 7/8/10

Prozessor - AMD Ryzen 5 2600 (Intel i7-4770)

Arbeitsspeicher - 16 GB

Grafikkarte - AMD Radeon RX 590 (Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB)

Festplattenplatz - 75 GB

"Borderlands 3": Das Gameplay des Ego-Shooters

"Borderlands 3" ist ein Ego-Shooter, bei dem die Spieler entweder allein oder in Gruppen von bis zu vier Personen spielen können. Seinen Charakter kann man aus insgesamt vier verschiedenen Klassen auswählen, die spezielle Fähigkeiten besitzen. Anders als in den vorherigen "Boderlands"-Spielen kann jeder Charakter nicht nur eine, sondern drei ultimative Fähigkeiten erlernen. Das sind die Charaktere:

"Siren"

"Gunner"

"Operative"

"Beastmaster"

Aus Truhen und von Gegnern erhält man als Spieler neue Waffen, die sich in Aussehen, Munition und Stärke unterscheiden - die Variationen sind in "Borderlands 3" enorm. Es soll mehr als eine Milliarde Waffen geben, wie der Hersteller mitteilt.

"Borderlands 3": Trailer und Kritik

Das Spiel beginnt auf dem Planeten Pandora. Dort muss man allerdings nicht lange ausharren, denn ganz zu Beginn erhält man als Spieler Zugriff auf ein Raumschiff, die Sanctuary III. Ein Einblick in die vielen unterschiedlichen Welten und Waffen gibt es bereits im Trailer.

Die schräge und bunte Spielwelt und das kreative Waffensystem von "Borderlands 2" kam bei den Fans sehr gut an. Auf Steam hatten 96 Prozent der Nutzer das Game als äußerst positiv bewertet. Der Rollenspiel-Shooter konnte mit seinem schwarzen Humor und den abwechslungsreichen Landschaften punkten. Auch "Borderlands 3" wird diese Aspekte beibehalten und der Serie treu bleiben - wie genau gibt es ab dem 13.09.2019 zu entdecken. (AZ)

