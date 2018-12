vor 17 Min.

Britischer Sänger an Bord von Kreuzfahrtschiff vermisst Panorama

Er sollte auf dem Kreuzfahrtschiff "Harmony of the Seas" in einem Musical auftreten – erschien aber nicht zur Arbeit. Von dem jungen Briten fehlt jede Spur.

Ein junger Brite ist auf einem der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt höchstwahrscheinlich über Bord gegangen. Der Vermisste trat als Tänzer und Sänger in einem Musical auf der "Harmony of the Seas" auf. Videoaufnahmen zeigten den 20-jährigen zuletzt an Weihnachten nachts auf Deck 5, zitierten britische Medien am Donnerstag einen Sprecher der Kreuzfahrtgesellschaft "Royal Caribbean".

"Harmony of the Seas": Suche nach vermisstem Sänger bislang erfolglos

Das Schiff befand sich zu dem Zeitpunkt mehr als 400 Kilometer vor Puerto Rico. Es war kurz vor Weihnachten von Fort Lauderdale (Florida) zu einem einwöchigen Karibik-Trip aufgebrochen. Die Suche mit Booten und einem Flugzeug nach dem Mann war bislang erfolglos.

Mehr als 20 Menschen verschwinden jedes Jahr von Kreuzfahrtschiffen, wie Ross Klein von der kanadischen Universität Neufundland der Deutschen Presse-Agentur berichtete. 315 solcher Fälle dokumentierte der Professor für Maritime Studien seit dem Jahr 2000. Viele Fälle seien auf Suizide zurückzuführen, andere auf unglückliche Unfälle, oft als Folge von Alkoholmissbrauch. "Besorgniserregend ist jedoch, dass es in rund 30 Prozent aller Fälle keinen Anhaltspunkt gibt, was mit den Passagieren geschehen sein könnte", sagte Klein. (dpa)

