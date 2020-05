vor 16 Min.

"Bus Babes" 2020: Alle Infos, Sendetermine, Sendezeit

Ab Juni sind die "Bus Babes" in Staffel 2 wieder auf den Straßen unterwegs. Alle Infos gibt es hier.

Staffel 2 von "Bus Babes" startet Anfang Juni auf Kabel Eins. Sendetermine, Sendezeiten sowie alle Infos zur Doku-Show finden Sie hier.

Ab Juni sind die "Bus Babes" wieder auf Kabel Eins unterwegs. In Staffel 2 wird es ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern aus Staffel 1 geben, aber auch neue Busfahrerinnen werden bei ihrer alltäglichen Arbeit begleitet. Die "Bus Babes" haben in ihrem Job jedoch nicht nur mit den Tücken der Straße zu kämpfen, sondern auch mit der Organisation aufgeregter Reisegruppen oder den Ansprüchen von Musikern, die zu Festivals oder Konzerten gebracht werden wollen. Hier informieren wir über Sendezeiten und Sendetermine und liefern alle Infos zur Sendung.

"Bus Babes" 2020: Sendetermine und Sendezeit

Wie viele neue Folgen es in Staffel 2 von "Bus Babes" geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Sendetermine und Sendezeiten der ersten Folgen finden Sie hier in der Übersicht:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 07.06.20, Sonntag 20.15 Uhr Kabel Eins 2 14.06.20, Sonntag 20.15 Uhr Kabel Eins 3 21.06.20, Sonntag 20.15 Uhr Kabel Eins

Das sind die "Bus Babes" 2020

In Staffel 2 werden neben den alten Bekannten auch neue "Bus Babes" bei ihren Abenteuern auf den Straßen der Republik begleitet. Mit wem es in den neuen Folgen ein Wiedersehen geben wird bzw. welche neuen Gesichter dazu gekommen sind, erfahren Sie in diesem Artikel: "Bus Babes" 2020: Das sind die Bus Babes.

"Bus Babes" 2020: Übertragung und Wiederholungen

Wie Sie Staffel 2 der "Bus Babes" live im TV und Stream verfolgen können und wann die Wiederholungen der Folgen ausgestrahlt werden, erfahren Sie in diesem Artikel: "Bus Babes" 2020: Übertragung im TV und Stream, Wiederholungen.

