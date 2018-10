Cathy Lugner zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

20:30 Uhr

Cathy Lugner überrascht auf Instagram mit einer unschönen Nachricht. Das Model hat gesundheitliche Probleme und will sich erst einmal zurückziehen.

Cathy Lugner, die als Ehefrau des österreichische Bauunternehmers Richard "Mörtel" Lugner bekannt wurde, will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Der Grund: "Leider habe ich seit Längerem mit unschönen Befunden zu kämpfen", schreibt das Model in einem Beitrag auf Instagram. Sie habe eine erneute Untersuchung hinter sich bringen müssen, bei der sie "niederschlagende Ergebnisse" erhalten habe. Was genau sie hat, verrät Lugner nicht.

Cathy Lugner auf Instagram über ihre Auszeit

Sie sei keinem eine genauere Erläuterung schuldig, so die 28-Jährige in dem Posting. Sie wolle lediglich darüber informieren, dass man in Zukunft nichts von ihr hören werde. Ihr Posting beendete sie mit dem Hashtag #Godiswithme, also "Gott ist mit mir".

Lugner nackt im Fernsehen

Zuletzt erregte Cathy Lugner als Kandidatin der TV-Sendung "Naked Attraction" Aufsehen. Dort präsentierte sich die 28-Jährige völlig nackt - bis auf ihren Intim-Schmuck. Sie war auf Männerfang - unter sechs Kandidaten, von denen zunächst vor allem das Gemächt zu sehen war, kürte sie einen Dating-Partner. Eine Beziehung entstand daraus nicht.

Richard Lugner soll der Auftritt seiner Ex-Frau nicht gefallen haben. Der 85-Jährige zog nach der Show gegenüber heute.at ein bitteres Fazit: "Das ist einfach nur schlimm! Man muss wissen, wo die Grenzen sind!"

Cathy Lugner war von 2014 bis 2016 mit dem österreichischen Bauunternehmer verheiratet. Cathy Lugner war außerdem in der vierten Staffel von "Promi Big Brother" dabei. 2013 ließ sie sich für den Playboy ablichten. (AZ)

