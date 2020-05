18:44 Uhr

"Criminal Intent": Sendetermine, Übertragung, Schauspieler

Bei Vox läuft die Krimi-Serie "Criminal Intent". Hier erfahren Sie alles über die Sendetermine, die Besetzung und die Übertragung.

Von Claus Holscher

Vox bringt die Krimi-Serie "Criminal Intent". Welches sind die Sendetermine? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie läuft die Übertragung? Hier erfahren Sie es.

"Criminal Intent": Wie liegen die Sendetermine?

Vox überträgt die Krimiserie samstags beispielsweise zu folgenden Zeiten:

6.15 Uhr

8.35 Uhr

10.50 Uhr

11.30 Uhr

Achtung: Die Sendetermine können leicht variieren. Ein Blick ins Programm empfiehlt sich daher.

An Sonntagen gibt es zum Beispiel diese Sendetermine:

5.45 Uhr

6.25 Uhr

7.10 Uhr

7.55 Uhr

8.35 Uhr

9.25 Uhr

10.10 Uhr

11.00 Uhr

11.40 Uhr

12.20 Uhr

14.35 Uhr

15.25 Uhr

Auch an den verschiedenen Sonntagen legt Vox sich nicht auf die Minute fest und variiert die Sendezeiten unter Umständen ein wenig.

Handlung: Worum geht es bei "Criminal Intent"?

Die Krimi-Serie "Criminal Intent - Verbrechen im Visier" bei Vox ist ein Spin-Off der Kultkrimiserie "Law & Order", die schon mit sechs Emmy-Awards ausgezeichnet wurde. Bei "Criminal Intent - Verbrechen im Visier" gehen abwechselnd zwei Ermittlerteams des "Major Case Squad" an die Arbeit. Die beiden Teams setzten sich aus dem brillanten, aber leicht verschrobenen Detective Robert Goren und der toughen Alexandra Eames sowie dem smarten Detective Logan und seiner Partnerin Megan Wheeler zusammen. Im Gegensatz zu "Law & Order" steht nicht die Arbeit der Staatsanwaltschaft im Zentrum, sondern die psychologischen Aspekte des Verbrechens und der Täter. Robert, Alexandra, Logan und Megan arbeiten nämlich in der Abteilung für Kapitalverbrechen und sind die intelligentesten und fähigsten Ermittler in New York. Besonders Detective Robert Goren wird sehr geschätzt. Er glänzt durch Scharfsinn, seine brillante Kombinationsgabe und seinen unbeirrbaren Instinkt. Die Serie erzählt ihre Geschichten auch aus Sicht der Kriminellen.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Criminal Intent"?

Vincent D’Onofrio als Robert Goren

als Kathryn Erbe als Alexandra Eames

Chris Noth als Detective Logan

als Detective Julianne Nicholson als Megan Wheeler

Jeffrey Lynn Goldblum als Zach Nicols

Mary Elizabeth Mastrantonio als Sarah Brooks

"Criminal Intent": Was sollten Sie zur Übertragung wissen?

Vox sendet an Samstagen und besonders an Sonntagen jeweils eine geballte Ladung von "Criminal Intent"-Folgen. Die Übertragungen starten an beiden Tagen schon im Morgengrauen und ziehen sich sonntags bis in den Nachmittag. Achtung: Die angegebenen Zeiten sind nur Anhaltspunkte! Vox variiert sie manchmal ein wenig.

Parellel zur Live-Übertragung im TV kann man die Serie im Steaming-Dienst TVNow verfolgen. Zurzeit kann man sich - nach einer Registrierung - die Live-Sendungen dort kostenlos anschauen. Mittelfristig wird man sich wohl für eines der kostenpflichtigen TVNow-Pakete entscheiden müssen. (AZ)

