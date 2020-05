vor 34 Min.

"Criminal Minds": Sendetermine, Besetzung, Übertragung im TV und Stream

Die Krimiserie "Criminal Minds" läuft derzeit mit Staffel 15 auf Sat.1. Alle Infos rund um Sendetermine, Besetzung und Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

"Criminal Minds", eine der erfolgreichsten US-amerikanischen Krimiserien, ist momentan bei Sat.1 mit der finalen Staffel 15 auf Sendung. Die Serie dreht sich um das Profiler-Team der Behavioral Analysis Unit (deutsch: Verhaltensanalyseeinheit), das für die schwierigsten Fälle des Landes hinzugerufen wird und die lokalen Polizisten bei der Aufklärung von Verbrechen unterstützt. Alle Infos zu den Sendeterminen, den Schauspielern und der Übertragung im TV und Stream haben wir hier für Sie.

"Criminal Minds": Sendetermine

Die Krimiserie wird aktuell wöchentlich jeden Donnerstag auf Sat.1 ausgestrahlt. Die Folgen der aktuellen Staffel 15 werden donnerstags um 20.15 Uhr ausgestrahlt und dauern jeweils eine Stunde. Direkt im Anschluss zeigt Sat.1 dann noch drei bis vier Folgen aus vergangenen Staffeln.

Die Besetzung von "Criminal Minds": Schauspieler im Cast

In den 15 Jahren, seit "Criminal Minds" 2005 auf Sendung ging, hat sich der Cast der Serie stark verändert. Zuletzt musste Hauptdarsteller Thomas Gibson, der seit Staffel 1 dabei war, die Serie verlassen, weil er am Set eine gewalttätige Auseinandersetzung mit dem Drehbuchautor Virgil Williams hatte. Hier finden Sie die aktuellen Hauptdarsteller von "Criminal Minds" in der Übersicht:

Joe Mantegna als David Rossi .

als . Matthew Gray Gubler als Dr. Spencer Reid .

als Dr. . A. J. Cook als Jennifer "JJ" Jareau.

als Jennifer "JJ" Jareau. Kirsten Vangsness als Penelope Garcia .

als . Aisha Tyler als Dr. Tara Lewis .

als Dr. . Daniel Henney als Matt Simmons .

als . Adam Rodriguez als Luke Alvez .

als . Paget Brewster als Emily Prentiss

"Criminal Minds": Übertragung live im TV und Stream

"Criminal Minds" wird donnerstags live im TV auf Sat.1 ausgestrahlt. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie sich auch hier auf dieser Seite den Sat.1-Live-Stream ansehen. Der Stream steht Ihnen gratis zur Verfügung, allerdings muss ein kostenloses Benutzerkonto angelegt werden, um den Service zu nutzen. Ganze Folgen der aktuellen und vergangenen Staffeln können Sie sich außerdem hier ansehen. (AZ)

