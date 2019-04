20.04.2019

DSDS 2019: Das waren die Kandidaten und Songs im Halbfinale

Alicia-Awa Beissert, Taylor Luc Jacobs, Davin Herbrüggen, Nick Ferretti und Clarissa Schöppe sind im DSDS-Halbfinale am 20. April 2019. Joana Kesenci fehlt aus Jugendschutzgründen auf diesem Gruppenfoto.

DSDS 2019 neigt sich dem Ende zu: Karsamstag stand das Halbfinale an. Welche Songs die Kandidaten und Kandidatinnen sangen, lesen Sie hier.

Bei DSDS 2019 ging es am Karsamstag um den Einzug ins Finale. Die sechs verbliebenen Kandidaten und Kandidatinnen mussten in der dritten Mottoshow nicht nur Einzelperformances abliefern, sondern die Jury auch bei Gesangsduetten überzeugen. ( Kandidaten bei DSDS 2019: Wer ist raus? Wer ist im Finale? )

Das Motto ist "Magische Momente". Passend dazu wurde jedem der Top 6 in dieser Woche ein persönlicher Wunsch erfüllt. Davin durfte seinen Traum einer Live-Moderation im RTL-Frühmagazin "Guten Morgen Deutschland" erfüllen und postete das Erlebnis auf Instagram.

Alle anderen Wunscherfüllungen der Kandidaten sind in den Einspielfilmen am Samstag zu sehen. In der dritten Mottoshow wird auch Xavier Naidoo auf die Bühne treten und seine neue Single "Ich danke allen Menschen" präsentieren.

DSDS 2019: Das sind die Songs im Halbfinale

Alicia-Awa Beissert (21) singt "Dream A Little Dream Of Me" von The Mamas And The Papas

Clarissa Schöppe (19) singt "Colours Of The Wind" aus Disneys "Pocahontas”

Davin Herbrüggen (20) singt "It’s A Kind Of Magic" von Queen

Joana Kesenci (17) singt "Endlich sehe ich das Licht" aus "Disneys Rapunzel – Neu Verföhnt"

Nick Ferretti (29) singt "To Love Somebody" von Bee Gees

Taylor Luc Jacobs (23) singt "Starlight Express" aus dem Musical "Starlight Express"

DSDS 2019: Die Gesangsduette im Überblick

Alicia-Awa Beissert (21) und Davin Herbrüggen (20) singen "Beauty And The Beast" von Ariana Grande & John Legend aus Disneys "Die Schöne und das Biest"

Joana Kesenci (17) und Nick Ferretti (29) singen "Shallow" von Lady Gaga & Bradley Cooper

Clarissa Schöppe (19) und Taylor Luc Jacobs (23) singen "Ein Traum wird wahr" aus Disneys "Aladdin"

Die Zuschauer entschieden wieder per Telefon-, SMS- und Online-Voting, welche Kandidaten weiterkommen und damit ins Finale einziehen dürfen. Für die zwei Kandidaten mit den wenigsten Zuschauerstimmen endetr die Teilnahme bei DSDS.

Kurz vor 23 Uhr stand dann fest: Davin, Joana, Nick und Alicia kommen ins Finale von DSDS 2019. Taylor und Clarissa sind raus bei DSDS. (AZ)

