DSDS 2020: Kandidaten heute am 25.2.20 in Folge 16

Heute Abend geht die aktuelle Staffel von " Deutschland sucht den Superstar" 2020 in die nächste Runde. Am dritten Recall-Set in Südafrika haben Kandidaten und Jury allerdings schwer mit dem Wetter zu kämpfen. Hier die Vorschau zu Folge 16 am 25.2.20

DSDS 2020: Kandidaten heute am 25.02.20: Vorschau auf Folge 16

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Folge 16 von "Deutschland sucht den Superstar" läuft heute am Dienstag, 25.02.20, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Das sind die Kandidaten und ihre Lieder in der aktuellen Folge:

Paulina Wagner , Kristina Shloma und Isabell Heck mit "Everlasting Love" von Sandra

mit "Everlasting Love" von Sandra Kevin Jenewein, Raphael Goldmann und Ricardo Rodrigues mit "Bring it On Home To Me" von Sam Cooke

mit "Bring it On Home To Me" von Chiara D’Amico, Nataly Fechter , Lydia Kelovitz und Tamara Lara Pérez mit "Back To Back", Amy Winehouse

mit "Back To Back", Manolito Schwarz , Elvin Kovaci und Kevin Amendola mit "Mein Stern" von Ayman

mit "Mein Stern" von Ayman Liron Blumberg, Kosta „Kreativa“ und Francesco Mobilia mit "Shape Of You" von Ed Sheeran

mit "Shape Of You" von Lorna Hysa , Kathrin „Katja“ Bibert und Nicole Frolov mit "Rise Up" von Andra Day

mit "Rise Up" von Joshua Tappe , Ramon Kaselowsky und Marcio Pereira Conrado mit "I Can't Help Myself" vonThe Four Tops

