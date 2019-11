vor 32 Min.

"Dancing on Ice" 2019, Folge 3 gestern am 22.11.19: Show der Tränen

Folge 3 von "Dancing on Ice" 2019 war gestern Abend auf Sat.1 zu sehen. Wer die Show verlassen musste und was außerdem passiert ist, erfahren Sie hier im Nachbericht.

Gestern zeigte Sat.1 Folge 3 von " Dancing on Ice" 2019. In der neuesten Folge des Eiskunstlauf-Spektakels schien jeder Promi eine tränenreiche Geschichte präsentieren zu wollen, denn fast alle führten ihre diversen Probleme, Süchte und Ängste als Gründe für die Showteilnahme an. Das kam vor allem bei einer Jurorin gar nicht gut an.

Folge 3: "Dancing on Ice" 2019 gestern am 22.11.19: Katharina Witt spricht Klartext

Als erstes fließen bei Lina Strahl die Tränen, die mit ihrem Auftritt und ihrer holprigen Gesangseinlage zu Beginn der Show nicht zufrieden ist. "Wir können kein Mitleid mit süßen Tränen haben", sagt Juror Daniel Weiß nüchtern dazu. Dann beweist Peer Kusmagk großen Mut: Im Einspieler vor seiner Kür von seinen Alkoholproblemen und davon wie er den Alkoholismus überwunden hat. Auch hier zeigt sich Jury-Mitglied Daniel Weiß eher kühl: "Bonuspunkte können wir für diese unglaubliche Offenheit nicht vergeben."

Als dann auch Jenny Elvers von Alkoholproblemen berichtet und auf die Tränendrüse drückt, scheint es Jurorin Katharina Witt langsam zu viel zu werden. Nach dem Auftritt von Nadine Angerer sagt sie "Eine, die mal nichts auf dem Eis verarbeiten muss" - Ehrlichkeit, die auch bei vielen Zuschauern auf Twitter gut ankommt.

Daaaanke Ice-Wittchen. Kam mir bis eben schon vor wie einer Geuppentherapie der annonymen traumatisierten Eisprinzessinen. #dancingonice — Fräulein Esel (@Fraeulein_Esel) 22. November 2019

Nachbericht: Nadine Klein muss in Folge 3 die Show verlassen

Am Ende reichte es nicht für die Influencerin und Ex-Bachelorette Nadine Klein. Sie hatte sich lange auf die Show vorbereitet und ist sichtlich enttäuscht. "Das ist ein bisschen wie ein Albtraum für mich. Ich muss das alles erstmal sacken lassen. Ich habe mich da monatelang drauf gefreut und vorbereitet und nun ist alles schneller als gedacht vorbei", sagte sie im Anschluss an die Sendung.

"Dancing on Ice" läuft immer freitags um 20.15 Uhr auf Sat.1. (ts)

