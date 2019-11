vor 37 Min.

"Dancing on Ice" 2019, Folge 3 heute am 22.11.19: Kann Klaudia aufs Eis?

"Dancing on Ice" geht heute am 22.11.19 mit Folge 3 in die nächste Runde.

"Dancing on Ice" 2019 geht heute am 22.11.19 mit Folge 3 in die nächste Runde. Alle Infos zur heutigen Sendung erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Vergangene Woche war es soweit: " Dancing on Ice" 2019 startete in die zweite Staffel. Zum Auftaktwochenende wurden sogar zwei Folgen der Sat.1-Show, jeweils am Freitag und Sonntag, ausgestrahlt.

Für einen prominenten Eistänzer war es allerdings ein kurzes Vergnügen: Jens Hilbert musste längere Zeit das Training wegen eines gebrochenen Ellebogens ausfallen lassen, was ihm am vergangenen Sonntag zum Verhängnis wurde. Er konnte die Jury nicht überzeugen und schied nach dem "Skate Off" gegen Peer Kusmagk aus. Wer muss die Sendung heute verlassen? Hier eine Vorschau.

"Dancing on Ice" 2019 heute am 22.11.19, Folge 3: Kann Klaudia aufs Eis?

Bis vor kurzem war unklar, ob die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Klaudia Giez, bekannt als "Klaudia mit K" in Folge 3 von "Dancing on Ice" 2019 aufs Eis kann. Nach einem heftigen Sturz im Training am vergangenen Sonntag waren einige Fans besorgt.

Kürzlich meldete sich die Influencerin allerdings wieder auf Instagram zu Wort: "Wir waren im Krankenhaus. Entwarnung! Es ist nur eine starke Prellung. Wir müssen ein bisschen aufpassen, aber das geht schon. Das ziehen wir durch", kündigte das Model an. Trotz der Schmerzen trainierten sie und ihr Partner Sevan Lerche hart - bis zu fünf Stunden täglich.

Vorschau: Lina Larissa Strahl tritt am 22.11.19 bei "Dancing on Ice" zu eigenem Song auf

Besonderer Druck lastet in Folge 3 von "Dancing on Ice" auf Sängerin Lina Larissa Strahl. Sie darf zu einem ihrer eigenen Songs auf dem Eis performen und möchte dazu die perfekte Kür abliefern. "Der Druck ist auf jeden Fall da", betont Lina Larissa Strahls Tanzpartner Joti Polizoakis.

Ob die Kür der beiden gelingt und sie es in die nächste Runde von "Dancing on Ice" schaffen, sehen Zuschauer heute Abend um 20.15 Uhr auf Sat.1. (ts)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier .

Themen folgen