"Das Ding des Jahres", Folge 5: Die letzten Duelle vor dem Finale

Das ist die Jury von "Das Ding des Jahres". Lena Gercke, Joko Winterscheidt, Lea-Sophie Cramer und Hans-Jürgen Moog beurteilen die Erfindungen auch in Folge 5 am Dienstag, 19. März.

"Das Ding des Jahres" 2019 soll eine geniale Lösung für ein ganz alltägliches Problem sein. Die letzte Chance ins Finale zu kommen, gibt es heute in Folge 5.

Auch in dieser Woche treten Erfinder in Duellen gegeneinander an, damit ihr Produkt zum "Ding des Jahres" 2019 gekürt wird. In der Erfinder-Show auf ProSieben stellen die Tüftler ihre Eigenkreationen der Jury vor, doch nur das Publikum darf entscheiden, wer weiterkommt und damit ins Finale am 26. März zieht.

"Das Ding des Jahres" 2019 auf ProSieben: Letzte Folge vor dem Finale

Bei "Das Ding des Jahres" geht es besonders um geniale Einfälle, die den Alltag vereinfachen sollen. In Folge 5 stellen erneut zehn Erfinder in fünf Duellen ihre Lösungen für alltägliche Probleme vor. Die Vorschau von ProSieben deutet bereits auf einige Neuheiten hin.

So möchte ein Produkt es ermöglichen, dass man mit dem Bohrer nicht mehr verrutscht. Bei einer neuen Art von Schnorchel-Gerät zögert Juror Joko Winterscheidt natürlich nicht, es gleich auszuprobieren. Ein anderer Erfinder will anhand einer kleinen Hilfestellung das Binden von Schnürsenkel erleichtern. Welche Erfinder es tatsächlich ins Finale schaffen, wird sich heute Abend ab 20.15 Uhr auf ProSieben zeigen.

Wer sitzt in der Jury von "Das Ding des Jahres"?

Obwohl das Publikum nach jedem Duell über den Gewinner entscheidet, ist die Jury nicht ganz unwichtig. Entertainer Joko Winterscheidt, Rewe-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog, Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer sowie Model und Moderatorin Lena Gercke stellen Fragen, probieren aus und geben Feedback zu den vorgestellten Produkten. Trotzdem kann das Ergebnis auch für Überraschungen sorgen und entspricht nicht immer der Meinung der Jury-Mitglieder.

"Das Ding des Jahres" feierte Anfang 2018 Premiere. Die Erfinder-Show hat selbst einen prominenten Gründer: Stefan Raab. Am Dienstag, 26. März, treten dann alle bisherigen Duell-Gewinner live gegeneinander an, um mit dem "Ding des Jahres" 2019 den Hauptgewinn in Höhe von 100.000 Euro abzuräumen. (rlb)

