"Das große Backen - Die Profis": Teams, Sendetermine, Übertragung von Folge 2 - Wer ist raus?

"Das große Backen - Die Profis": Nachdem sich erst die Promis probierten, dürfen jetzt die Profis zeigen, wie sie Kuchen und Torten gestalten würden. Welche Teams es gibt, wann die Sendetermine sind und wo die Übertragung der Back-Show stattfindet, lesen Sie in unserer Übersicht.

Das sind die Teams und Kandidaten bei "Das große Backen - Die Profis" - Wer ist raus?

Sechs Duos bestehend aus Konditoren kämpfen bei "Das große Backen - Die Profis" um den Titel. Das sind sie:

Team Rot: Oliver Rahm (26), Konditormeister im "Café-Konditorei Geiler" und Roman Schäfer (27), Konditormeister und Chef Patissier im "Speisemeisterei" in Stuttgart ( Restaurant mit Michelin Stern)

(26), Konditormeister im "Café-Konditorei Geiler" und Roman Schäfer (27), Konditormeister und Chef Patissier im "Speisemeisterei" in ( mit Stern) Team Gelb: Fabian Böckeler (24), Konditormeister im " Böckeler Confiserie- und Kaffeehausbetriebe" in Karlsruhe und Joachim Habiger (56), Koch und Konditor in der Fachschule "SüssDeko" in Fellbach

(24), Konditormeister im " Confiserie- und Kaffeehausbetriebe" in und (56), Koch und Konditor in der Fachschule "SüssDeko" in Team Grün: Michael Leiter (37) und Johannes Warmuth (32), beide Konditormeister und Ausbilder in der Berufsschule für Lebensmittel , Touristik und Zahntechnik in Wien und letzterer von "Vienna Pastry Arts" in Wien

(37) und (32), beide Konditormeister und Ausbilder in der Berufsschule für , Touristik und Zahntechnik in und letzterer von "Vienna Pastry Arts" in Team Lila: Inga Hautopp (38), Backstubenleiterin/Konditormeisterin im "Café Classique" in Münster und Michael Schardien (27), Konditormeister und Koch im " Restaurant & Café Chagall" in Ahlen

Inga Hautopp (38), Backstubenleiterin/Konditormeisterin im "Café Classique" in und Schardien (27), Konditormeister und Koch im " & Café Chagall" in Team Schwarz: Team "Resi" Regina Lanz (27), Konditormeisterin im "Kate - Café am Theater" in Neuburg an der Donau und Sybille Langner (29), Konditormeisterin in der "Hotel Konditorei Wessinger" in Neu-Isenburg

Team "Resi" (27), Konditormeisterin im "Kate - Café am Theater" in und (29), Konditormeisterin in der "Hotel Konditorei Wessinger" in Team Blau: Emily Gordon (23), Konditormeistern in " Emily ‘s – Chocolaterie und Kucherei" im Kreis Unna und Leonie Dold (24), Konditormeisterin im "Hotel-Café Adler" in Triberg

"Das große Backen - Die Profis": Die Sendetermine

Insgesamt wird es vier Folgen von "Das große Backen - Die Profis" geben. Die Show wird immer sonntags um 17.45 Uhr auf Sat.1 zu sehen sein.

Folge Datum Uhrzeit 1 17.05.20 17.45 Uhr 2 24.05.20 17.45 Uhr 3 31.05.20 17.45 Uhr 4 7.06.20 17.45 Uhr

"Das große Backen - Die Profis": Übertragung live im TV und Stream sehen

In jeder Folge fordert die Jury die Teams in zwei sehr unterschiedlichen Challenges heraus: Miniaturen, Schokoladen- und Zuckerschaustücken, Klassiker ohne Rezept oder einer Live-Performance sind in der zweiten Staffel von "Das große Backen - Die Profis" gefordert.

Zu sehen sind alle Folgen auf Sat.1 und auf der Homepage zum Nachschauen. (AZ)

