vor 52 Min.

Das sind Miss, Mrs und Mister Deutschland 2019

In Magdeburg sind am Samstagabend Miss, Misses und Mister Germany gewählt worden. Sie werden Deutschland nun international vertreten.

Die Magdeburgerin Philline Dubiel-Hahn ist am Samstagabend in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt zur "Miss Deutschland" gekürt worden. Die 19 Jahre alte Studentin und begeisterte Tänzerin habe sich gegen ein Dutzend Konkurrentinnen aus ganz Deutschland durchgesetzt, sagte Veranstalter Detlef Tursies am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Sie werde Deutschland am 21. Dezember in Neu Delhi (Indien) bei der "Miss Intercontinental"-Wahl vertreten. Nicht zu verwechseln ist die "Miss Deutschland" mit der "Miss Germany", die von einer anderen Agentur gekürt wird.

Philline Dubiel-Hahn, Miss Deutschland 2019, bekommt auf der Bühne von ihrer Vorgängerin Olivia Möller die Krone aufgesetzt. Bild: Peter Gercke, dpa

"Misses Deutschland" wurde die zweifache Mutter Lena Stöcker. Die 35-Jährige kommt aus Nordrhein-Westfalen. Schönster Mann des Abends in der Magdeburger Festung Mark wurde Tursies zufolge Kayhan Kilbasoglu. Der 26 Jahre alte Gastronom wohnt in Bielefeld. (dpa)

