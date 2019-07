David Bowie wird mit Barbie-Puppe geehrt

David Bowie wird vom Spielwarenhersteller Mattel mit einer Barbie-Puppe gewürdigt. Sie ist von seiner androgynen Kunstfigur Ziggy Stardust inspiriert.

Der Spielwarenhersteller Mattel würdigt den britischen Sänger David Bowie mit einer Barbie-Puppe. Inspiriert ist die Barbie von Bowies androgyner Kunstfigur Ziggy Stardust.

Zum 50. Jahrestag des Erscheinens von David Bowies Hit "Space Oddity" hat Mattel die Barbie-Puppe auf den Markt gebracht. Stanley Kubricks "2001: Odyssee im Weltraum" hatte den Musiker 1969 zum Schreiben des Songs inspiriert. Es war eine der erfolgreichsten Singles der Pop-Ikone und wurde sogar im Weltall gesungen: 2013 sang der kanadische Astronaut Chris Hadfield den Hit an Bord der internationalen Raumstation (ISS) und teilte das Video im Internet.

Mattel have a new collectable @Barbie doll inspired by Bowie’s post-Ziggy Stardust creation, Aladdin Sane. The doll is dressed in one of the costumes sported by Bowie on his 1973 tour, with iconic red platform boots, red hair and gold disc on the forehead: https://t.co/98os8iFMzH pic.twitter.com/BlrrUIPuSm