"Deputy – Einsatz in Los Angeles", Start heute: Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Bei Sky läuft demnächst "Deputy – Einsatz in Los Angeles". Hier alles zu Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer.

Die Serie "Deputy – Einsatz in Los Angeles" startet heute auf Sky. Hier finden Sie die Infos rund um Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer im Überblick.

Die Serie "Deputy – Einsatz in Los Angeles" startet heute auf dem Pay-TV-Sender Sky. Hier finden Sie alle wesentlichen Infos zum Start, den Folgen, der Handlung und den Schauspielern im Cast. Am Schluss können Sie sich einen Trailer ansehen.

"Deputy – Einsatz in Los Angeles": Start der Serie heute bei Sky

Beim Pay-TV-Sender Sky geht die Serie heute am 1.4.20 an den Start. Die Folgen laufen dann immer mittwochs um 21.00 Uhr in Doppelfolgen auf 13th Street. Der Sender ist unter anderem über das Sky-Paket und über Sky Ticket abrufbar.

Handlung und Folgen: Worum geht es bei "Deputy – Einsatz in Los Angeles"?

Die Serie handelt von dem Polizisten Bill Hollister, der eines Tages als dienstältestes Mitglied des Los Angeles County Sheriff’s Department zum neuen Sheriff befördert wird. In seiner neuen Rolle eckt er bei seinen Kollegen mit seiner eigenwilligen Art jedoch häufig an. Ungeachtet dessen, verfolgt Bill seinen Plan - er will auf dem Revier für dringend benötigte Veränderungen sorgen..

Insgesamt wird die US-Serie 13 Folgen umfassen. Hier sehen Sie die Titel der ersten zehn Episoden:

Folge 1: Seine Stadt, seine Regeln

Folge 2: In der Schusslinie

Folge 3: Ein großer Verlust

Folge 4: Menschenhandel

Folge 5: Eine schwere Entscheidung

Folge 6: Die Geiselnahme

Folge 7: Das vermisste Mädchen

Folge 8: Selbstlos

Folge 9: Diebstahl in West Hollywood

Folge 10: Grabenkämpfe

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Deputy – Einsatz in Los Angeles"?

Stephen Dorff

Yara Martinez

Brian van Holt

Bex Taylor-Klaus

Taylor-Klaus Shane Paul McGhie

Mark Moses

Danielle Moné Truitt

"Deputy – Einsatz in Los Angeles": Der Trailer zur Sky-Serie

