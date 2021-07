Der Amsterdam-Krimi - Das verschwundene Kind in der ARD: Alle Infos zum Krimi am Donnerstag

Die ARD zeigt demnächst "Der Amsterdam-Krimi - Das verschwundene Kind". Alle Infos rund um TV-Termin, Besetzung und Handlung haben wir hier für Sie.

Die niederländische Hauptstadt ist der Schauplatz der ARD-Reihe "Der Amsterdam-Krimi" mit Hannes Jaenicke als eigenwilliger LKA-Ermittler in der Hauptrolle. Die Regie für "Das verschwundene Kind" übernahm der gebürtige Augsburger Peter Stauch, der bereits an mehreren ARD-Produktionen als Regisseur beteiligt war. In diesem Artikel haben wir alle Infos zum TV-Termin, der Besetzung und der Handlung des neuen Amsterdam-Krimis für Sie.

"Der Amsterdam-Krimi - Das verschwundene Kind" in der ARD: TV-Termin und Stream in der Mediathek

Den neuesten Teil der Reihe Krimi-Reihe, die im niederländischen Amsterdam spielt, gibt es am Donnerstag, 8. Juli 2021, in der ARD zu sehen. Neben der Ausstrahlung live im TV, können Sie "Das verschwundene Kind" auch kostenlos in der ARD-Mediathek als Stream abrufen.

Handlung des Amsterdam-Krimis: Worum geht es in "Das verschwundene Kind"?

Für den ehemaligen LKA-Ermittler Alex Pollack wird es in diesem Fall persönlich: Kidnapper haben den Sohn seiner Nachbarin entführt und fordern nun von ihm seinen neuen Kollegen Bram zu ermorden. Sie drohen dem Ermittler damit den elfjährigen Sam zu töten, sollte er nicht innerhalb der nächsten Stunde den Forderungen der Entführer nachkommen.

Um sich Zeit zu verschaffen inszeniert Pollack die Ermordung seines Kollegen, wonach beide gemeinsam versuchen den Tätern auf die Spur zu kommen. Erschwert wird ihre Suche jedoch davon, dass Bram nun vermisst wird und Pollack aufgrund des inszenierten Mordes nun polizeilich gesucht wird. Wer steckt hinter der Tat? Könnte ihr arroganter Kollege Bakker von der Wirtschaftskriminalität etwas mit dem Verschwinden des Jungen zu tun haben? Hat auch ein korrupter Anwalt seine Finger im Spiel?

Während die beiden Ermittler nach den Entführern und ihren Hintermännern fahnden, erhöhen die Kidnapper den Druck: Deren Anführer verlangt nicht nur mehr Geld von seinem Auftraggeber, er will auch keine Zeugen hinterlassen. Pollack bleibt also nicht viel Zeit, um den Jungen zu retten.

Darsteller im Amsterdam-Krimi: Welche Schauspieler spielen in "Das verschwundene Kind" mit?

Hier finden Sie die Darsteller des Krimis im Überblick.

Rolle Darsteller Alex Pollack Hannes Jaenicke Bram de Groot Fedja van Huêt Annika Bracha van Doesburgh Sam Robin Welten Renée Birgit Welink Rutger Peter Post Erik Vanenburg Arent Jan Linde Stefan Breuer Sven Gerhardt Susanne Verbeek Tanja Jess Bakker Ferdi Stofmeel Polizeichef Jobst Schnibbe Rynsburger Guy Clemens Antje de Groot Marguerite de Brauw Jan de Groot Carlos Puts Ceku Dragan Bakema Lieke van Veen Maartje van de Wetering Boogman Jorrit Ruijs

"Der Amsterdam-Krimi - Das verschwundene Kind" in der Wiederholung und in der ARD-Mediathek

Sollten Sie am Donnerstagabend schon etwas anders vorhaben, können Sie "Das verschwundene Kind" auch nachts noch in der Wiederholung ansehen. Die ARD zeigt den Krimi in der Nacht vom 8. auf den 9. Juli erneut um 0.40 Uhr. Außerdem können Sie natürlich auch das Online-Angebot der ARD nutzen: Über diesen Link gelangen Sie direkt zur Mediathek, wo Sie neben "Das verschwundene Kind" auch die anderen Teile der Amsterdam-Krimi-Reihe finden können. (AZ)