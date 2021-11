"Dexter New Blood": Infos zu Start, Besetzung, Handlung und Folgen

Neuerdings gibt es bei Sky "Dexter New Blood" zu sehen. In diesem Artikel bekommen Sie alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Trailer und Handlung.

Seit Kurzem läuft eine neue Serie - "Dexter New Blood" wird als Nachfolger der beliebten Serie "Dexter" aus dem Jahr 2008 auf Sky ausgestrahlt. Nachdem Dexter während des Hurricans Laura verschwunden war, befindet er sich nun in der Kleinstadt Iron Lake im Bundesstaat New York. In der neuen Ausgabe erfahren Sie, wie der Serienkiller sein neues Leben gestaltet.

Möchten Sie wissen, wann und wo Sie die neue Serie "Dexter New Blood" sehen können? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert alle nötigen Informationen rund um Start, Folgen, Besetzung, Trailer und Handlung.

"Dexter New Blood": Wann ist der Start der neuen Serie auf Sky?

Die TV-Premiere der neuen Dexter-Serie ist am 22. November 2021. Ab der ersten Ausstrahlung erwarten Sie insgesamt 10 Folgen immer wöchentlich am Montag um 21.15 auf Sky Atlantic, Sky Ticket sowie parallel auf Sky Q. Auch die vorherigen acht Staffeln sind auf Abruf verfügbar.

Sky Atlantic präsentiert die Programme von HBO. HBO ist der erfolgreichste US-Premiumsender. Weiterhin gibt es auf Sky Atlantic Serien, wie z.B. " Game of Thrones", "Chernobly" oder "Billions" zu sehen.

Sky Ticket ist ein Streaming-Dienst, wozu man lediglich ein internetfähiges Gerät oder den Sky Ticket TV Stick benötigt. Hier haben Sie eine Auswahl zwischen Blockbuster-Filmen, Live-Sport oder einem zusätzlichen Fernsehprogramm.

Die Episoden von "Dexter New Blood": Folgen

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Folgen von "Dexter New Blood"

Folge Datum Uhrzeit Folge Sender 1 22.11.2021 21.15 Uhr Kältewelle (Cold Snap) Sky Atlantic, Sky Q, Sky Ticket 2 29.11.2021 21.15 Uhr Mega-Scheiße (Storm of Fuck) Sky Atlantic, Sky Q, Sky Ticket 3 06.12.2021 21.15 Uhr Rauchzeichen (Smoke Signals) Sky Atlantic, Sky Q, Sky Ticket 4 13.12.2021 21.15 Uhr H heißt Held (H Is for Hero) Sky Atlantic, Sky Q, Sky Ticket 5 20.12.2021 21.15 Uhr Runaway Sky Atlantic, Sky Q, Sky Ticket 6 27.12.2021 21. 15 Uhr Too many Tuna Sandwiches Sky Atlantic, Sky Q, Sky Ticket 7 03.01.2022 21.15 Uhr Skin of Her Teeth Sky Atlantic, Sky Q, Sky Ticket 8 10.01.2022 21.15 Uhr Big Game Sky Atlantic, Sky Q, Sky Ticket 9 17.01.2022 21.15 Uhr #1.9 (tba) Sky Atlantic,Sky Q, Sky Ticket 10 24.01.2022 21.15 Uhr Sins of the Father Sky Atlantic, Sky Q, Sky Ticket

Cast von "Dexter New Blood": Michael C. Hall und Jennifer Carpenter gehören zur Besetzung

In den neuen Folgen von "Dexter New Blood" können Sie sich durchaus auf bekannte Gesichter freuen. Es sind auch Schauspieler aus der ursprünglichen Serie "Dexter" mit dabei. "Dexter"-Stars wie Michael C. Hall und Jennifer Carpenter kommen zurück auf den Bildschirm. Auch der Showrunner müsste Ihnen bekanntvorkommen: es ist wieder Clyde Phillips.

Hier finden Sie eine Übersicht über die aktuelle Besetzung von "Dexter New Blood":

Besetzung Rolle Michael C. Hall Dexter Jennifer Carpenter Deb Jack Allcott Harrison Julia Jones "The Mandalorian" Alano Miller "Sylvie's Love"

Johnny Sequoyah "Believe" Clancy Brown "The Crown"

Handlung: Worum geht es bei "Dexter New Blood"?

Wie der Sender mitteilte, feierte die Originalserie "Dexter" bereits große Erfolge. Sie erhielt unter anderem zahlreiche Emmy-Auszeichnungen und den Peabody-Award.

In dieser Serie spielte Hall die Hauptrolle Dexter Morgan, der bei der Polizei in Miami und nebenbei als Serienmörder tätig ist.

Nachdem Dexter 10 Jahre nach eines Hurricanes verschwunden war, taucht er in "Dexter New Blood" mit einem neuen Namen und in der Kleinstadt Iron Lake im Bundesstaat New York wieder auf. Durch unerwartete Ereignisse wird er aber bald von seiner Vergangenheit eingeholt.

Trailer zu "Dexter New Blood"

Für alldiejenigen, die sich gerne vorab einen Eindruck über die neue Serie auf Sky machen möchten, haben wir Ihnen hier den Trailer verlinkt:

