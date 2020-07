"Die! Herz! Schlag! Show!", gestern: In Folge 1 mussten Nico Santos, Lilly Becker und Mario Basler ran

vor 35 Min.

Gestern startete das neue ProSieben-Format "Die! Herz! Schlag! Show!". In Folge 1 waren unter anderem Nico Santos, Lilly Becker und Mario Basler dabei. Aber worum geht es eigentlich in der Show? Das erfahren Sie in unserem Nachbericht.

"Die! Herz! Schlag! Show!" gestern: Nachbericht zu Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

In der neuen ProSieben-Show zählt jeder Herzschlag - und das wortwörtlich. In Folge 1 trafen Nico Santos, Lilly Becker und Mario Basler auf diese Gegner: Panagiota Petridou, Ur-Bachelor Paul Janke und Comedian Simon Gosejohann.

Moderator Steven Gätjen hatte neun verschiedene Challenges für die Promis. Hauptziel der Teilnehmer war es, bei jedem Spiel den eigenen Herzschlag möglichst ruhig zu halten.

Die erste Challenge "Atemlos durch die Schlacht", ein Kopffußball-Spiel, konnte das Team von Panagiota Petridou für sich entscheiden. Kein Wunder, denn Nicos und Marios Herzfrequenz stieg nach zwei Eigentoren von Lilly Becker ins Unermessliche.

Auch das Spiel "Hey Mr. DJ" verlief für das Team von Nico Santos nicht besonders erfolgreich, da der Musiker die Anweisungen falsch verstanden hatte. Im Finalspiel wendete sich jedoch das Blatt von Nicos Team.

Des Einen Freud, des Andern Leid: Über Sieg oder Niederlage entscheidet letztlich nur das Finalspiel der "Die! Herz! Schlag! Show!". Beim Kartenhäuschen Bauen und gleichzeitigem Buchstabieren konnte so das Team von Nico Santos doch noch den Sieg in Folge 1 erspielen.

"Die Herzschlag-Show" 2020: Alle Infos zur Übertragung

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

