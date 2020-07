vor 16 Min.

"Die! Herz! Schlag! Show!", heute: In Folge 1 müssen Nico Santos, Lilly Becker und Mario Basler ran

"Die! Herz! Schlag! Show!": Heute startet die neue Show mit Folge 1 auf ProSieben. Worum es geht und wer dabei ist, erfahren Sie in unserer Vorschau.

Heute startet das neue ProSieben-Format "Die! Herz! Schlag! Show!". In Folge 1 sind unter anderem Nico Santos, Lilly Becker und Mario Basler dabei. Aber worum geht es eigentlich in der Show? Das erfahren Sie in unserer Vorschau.

Folge 1 von "Die! Herz! Schlag! Show!" läuft am Montag, 13.07.20, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

In der neuen ProSieben-Show zählt jeder Herzschlag - und das wortwörtlich. In Folge 1 treffen Nico Santos, Lilly Becker und Mario Basler auf diese Gegner: Panagiota Petridou, Ur-Bachelor Paul Janke und Comedian Simon Gosejohann.

Moderator Steven Gätjen hat neun Challenges für die Promis: Schafft es Paul Janke zum Beispiel, mit seinem eigenen Puls die richtige Abspielgeschwindigkeit eines Liedes einzustellen? Oder können sich Mario Basler und Lilly Becker so tief in die Augen blicken, dass sich ihr Herzschlag synchronisiert? Und wie hoch schnellt der Puls von Simon Gosejohann beim Rückwärtsbuchstabieren komplizierter Begriffe?

Die Teams müssen in jeder Spielrunde auf ihren Herzschlag achten. Welche Spiele wohl noch auf die Promis warten? Und welches Team wird wohl gewinnen?

