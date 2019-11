vor 21 Min.

"Die Höhle der Löwen" 2019, Folge 11 heute: Die Produkte am 12.11.19

"Die Höhle der Löwen" 2019: Heute in Folge 11 am 12.11.19 stellen Kristine Zeller und Kati Ernst Menstruations-Unterwäsche vor.

Heute läuft eine neue Folge "Die Höhle der Löwen" 2019. Wer erhält im heutigen Staffelfinale am 12.11.19 einen Deal? Hier präsentieren wir Ihnen eine Vorschau.

Es ist soweit: Am heutigen Abend, 12.11.19, wird die vorerst letzte Folge der neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen" auf Vox ausgestrahlt. Auch in Folge 11 wollen die Kandidaten nochmal alles geben, um die Investoren von sich und ihrem Produkt zu überzeugen. Aber welche Innovationen werden heute vorgestellt? Das lesen Sie hier in unserer Vorschau zur heutigen Final-Folge der Staffel 6 von " Die Höhle der Löwen" 2019.

"Die Höhle der Löwen" heute: Das sind die Produkte am 12.11.19

Auch in Folge 11 stellen Unternehmer ihre Produkte vor, und hoffen auf einen Deal mit den Löwen. Diese werden heute, am 12.11.19 vorgestellt:

Fermentations-Sets von" fairment"

Einbruchsschutz "HomeShadows"

Menstruationsunterwäsche "ooshi"

Einkaufsapp "Scansation"

Kakaopulver-Kugel "Elimba"

12.11.19: "Die Höhle der Löwen" Folge 11, heute: "ooshi" soll Frauen das Leben erleichtern

Kristine Zeller und Dr. Kati Ernst stellen heute die Menstruations-Unterwäsche "ooshi" vor. Die Wäsche soll künftig das Tragen von Tampons und Binden überflüssig machen und vor Gerüchen und Bakterien schützen. Zudem möchten die beiden Gründerinnen mit ihren modernen Designs und dem Nachhaltigkeitsaspekt punkten: Die Unterwäsche ist wie gewöhnliche Unterwäsche waschbar und sorgt somit für das Verringern von Müll.

Die beiden Gründerinnen des Startups hoffen auf ein Investment von 300.000 Euro und bieten den Investoren dafür zehn Prozent ihrer Unternehmensanteile an.

"Die Höhle der Löwen", Vorschau: "HomeShadows" soll vor Einbrechern schützen

Gerd Wolfinger, der den Investoren "HomeShadows" vorstellt, möchte für mehr Sicherheit im eigenen Zuhause sorgen. Da die meisten Einbrüche stattfinden, während die Bewohner nicht zu Hause sind, soll das Produkt des 50-Jährigen Schattenbewegungen simulieren, die potentiellen Einbrechern suggerieren sollen, dass sich jemand im Haus befindet. Für sein Unternehmen wünscht sich Wolfinger ein Investment von 100.000 Euro und würde dafür 20 Prozent seiner Firmenanteile hergeben.

Welches Produkt einen Deal erhält, sehen Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr auf Vox. (ts)

