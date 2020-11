vor 17 Min.

Die Martina Hill Show, Staffel 3: Sendetermine, Sendezeit und Übertragung im TV und Stream

Die Martina Hill Show läuft seit dem 16. Oktober mit Staffel 3 bei Sat.1. Sendetermine, Übertragung und Sendezeit - alle Infos zur Show erhalten Sie hier in der Übersicht.

Von Elisa Jebelean

"Die Martina Hill-Show" ist mit Staffel 3 bei Sat.1 zu sehen. Helikopter-Mutter, Gute-Laune-Ehefrau, It-Girl oder YouTuberin - in der Comedyshow schlüpft Martina Hill in etliche Rollen. Sie bedient sich dabei gerne an Alltags-Klischees und setzt diese auf ihre ganz persönliche Art in kurzen Sketches um. Und das Konzept hat Erfolg: Am 2. Oktober wurde sie durch ein Zuschauervoting mit dem Deutschen Comedypreis 2020 ausgezeichnet.

Start, Sendetermine, Sendezeit und Übertragung - lesen Sie hier alle wichtigen Infos zur "Martina Hill Show" auf einen Blick.

"Die Martina Hill Show": Wann war der Start-Termin von Staffel 3?

Start-Termin der Martina Hill Show war am Freitag, 16. Oktober 2020. Dieses Jahr ist bereits Staffel 3 der erfolgreichen Comedy-Show zu sehen.

"Die Martina Hill Show": Sendezeit und Sendetermine auf einen Blick

Folgen der "Martina Hill Show" werden immer freitags gezeigt. Hier sehen Sie die Sendezeit und den Sendetag auf einen Blick:

Wochentag Uhrzeit Sender Freitag zwischen 23.00 Uhr und 23.10 Uhr Sat.1

"Die Martina Hill Show": Übertragung live im TV und Stream - auch als Wiederholung

Neben der Ausstrahlung im Fernsehen, sind die Folgen auch auf Joyn zu sehen - unabhängig von Sendezeiten. Prinzipiell ist der Service kostenlos, wer "Die Martina Hill Show" aber ohne Werbung sehen möchte, muss sich das Premium-Abo Joyn+ für 6,99 Euro im Monat zulegen.

Sat.1 zeigt auch Wiederholungen im Fernsehen, die TV-Termine variieren aber stark. Meist werden die neuen Folgen aber in der darauffolgenden Nacht um etwa ein Uhr wiederholt.

"Die Martina Hill Show": Gäste in Staffel 3

Diese Gaststars werden unter anderem in Staffel 3 in der "Martina Hill Show" zu sehen sein.

Ralf Moeller

Bernhard Hoëcker

Michael Kessler

Olaf Schubert

Erdogan Atalay

